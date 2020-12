Podívejte se na nejlepší vizi staré Škody Felicie podle pravidel dneška. Je krásná!

Škoda uvedla další díl svého grafického seriálu „Ikony v novém kabátě“, kde nechává své designéry pracovat na moderních vizích klasických automobilů ze své 125 let staré historie.

Jako první jsme v říjnu viděli 115 let starý model Voiturette A od designérky Jü-chan Čangové, který pracuje v oddělení interiérů. O měsíc později následovala vize Škody Popular Monte Carlo, kterou nakreslil Ljudmil Slavov, designér původem z Bulharska. Nyní už známe i prosincové auto, je jím původní Škoda Felicia z konce 50. let minulého století, kterou si do dnešní doby vysnil francouzský designér interiérů Martin Leprince.

„Zvolit si kabriolet bylo pro mě důležité, protože u takového auta vidíte exteriér i interiér zároveň. Lidé si sice auta kupují kvůli exteriéru, ale pak většinu času vidí jeho vnitřek, u kabrioletu je obojí krásně propojené. Snažil jsem se použít aktuální čistý designový jazyk značky Škoda a udělat modernější a jedinečnější interpretaci tehdejšího modelu,“ říká Martin.

Studie zahrnuje několik velmi zajímavých prvků. Z řady vyčnívá především čelní sklo, které zasahuje i do interiéru a slouží i jako digitální přístrojový štít. „Studoval jsem skleněné sochy a na jejich fotografiích a obrazech jsem vymýšlel, jak nakreslit 3D skleněný objekt tak, aby byl celek pochopitelný a vypadal realisticky. To mi zabralo hezkých pár dnů práce,“ přibližuje autor svůj nápad.

Vozu pak nechybí ani chromované linky na bocích a zadní svítilny ve tvaru ploutví. Autor svůj výtvor pojmenoval Bohe Vita, protože v něm evokuje bohémský život. Martin Leprince pracuje v automobilce od roku 2017. Podílel se na studiích Vision X, Vision RS i Vision iV.