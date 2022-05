Podívejte se, jak Leclerc prohnal v Monaku monopost Nikiho Laudy. Skončilo to nehodou, jeho vina to ale není

Máme za sebou monackou Gran Prix historiků. Exhibiční jízda se 24letému Leclercovi bohužel moc nevyvedla.

Zrovna jsme s fotografem Ondrou stáli v nejpomalejší zatáčce monackého okruhu, tedy ve vlásence u hotelu Fairmont. Čekali jsme na Ferrari promenádu, která měla být okolo oběda takovým osvěžením mezi závody. V programu bylo napsáno jen to, co uvádím výše. Nikdo z nás tak neměl tušení, co přesně nás čeká. Najednou slyšíme od kasina řev plochého dvanáctiválce. Takového, jakého ten den ještě ne.

No jistě, Ferrari 312 B3-74 z roku 1974, které tehdy pilotovali legendy Niki Lauda a Clay Regazzoni. Letos nezávodilo, v loňském roce byl exemplář s číslem 27 řízený Jeanem Alesim poslán do zdi Marco Wernerem. Ale zpět do letošního roku. Nikiho a Claye 312 byla následována ještě jednou 312, ale starší B2.

Po projetí obou vozů kontrolujeme fotky a všímáme si několika věcí. Zaprvé, oba vozy na sobě mají kamery. Zřejmě se něco natáčí. No a zadruhé, z 312 B3-74 kouká helma s číslem 12, což značí Charlese Leclerca, a druhá 312 patřila Jacky Ickxovi a představte si, že si ji ten 77letý Belgičan řídil sám.

Oba dva závodníci si objeli tři kolečka, ale pak už nebylo nic. Podezřelé, program měl trvat půl hodiny. Až přes zprávy v telefonu zjišťujeme, že Leclerc s vozem havaroval. Chudák Leclerc tak jen pokračuje ve svém prokletí, kdy ještě ani jednou nedojel závod na svém domácím okruhu. Pokud to totiž nevíte, tak Leclerc je z Monaka.

Došlo k tomu v pravotočivé zatáčce Rascasse. Charles dostal smyk a narazil zadní částí monopostu do svodidel. Nikomu se nic nestalo, odneslo to snad jen zadní křídlo. Jen pár chvil po nehodě už se začalo v kuloárech hovořit o selhání brzd. Dokázal to pak i samotný Leclerc a potvrdily záběry z kamer. Monopostu praskl levý přední kotouč.

Podle záběrů i podle osobní zkušenosti z pohledu diváka předvedl Leclerc krásnou jízdu. Navzdory tomu, co se možná někde dočtete, tak to nebyla tak úplně exhibiční jízda. Už druhé kolo Charles zrychloval a pak jel opravdu hezky, až nás překvapilo, že 312 vůbec nešetří. Držel podobné tempo, jako piloti starých formulí stejné kategorie chvilku před ním.

Bohužel tato nehoda jen přihřála polévku všem posměváčkům, kteří vždy přijdou s tvrzením, že mladí kluci neumějí řídit stará auta. Ano, Charles Leclerc skutečně nezávodil ve Formuli Vee na základech Brouka na konci sedmdesátých let a ne, nevybudoval jméno na F2 s motory Cosworth a BMW. Narodil se v roce 1997 a jeho cesta do F1 byla prostě jiná. Přesto si sedl do Laudy auta a jel moc hezky, i když ho neměl najeté.