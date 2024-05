Po výroční edici dětského Bugatti Type 35 se jen zaprášilo. Celá série míří ke sběratelům

Britská společnost The Little Car Company se po uvedení dětské zmenšeniny závoďáku Bentley Blower nebo Bondova Astonu DB5 vrací k začátkům a pokračuje ve spolupráci s Bugatti. Malou elektrickou repliku závodního Bugatti Type 35 nyní představuje v limitované výroční edici, která oslavuje rovných sto let od uvedení originálu na Grand Prix de Lyon v roce 1924.

S celým označením Baby II Type 35 Centenary Edition jde opět o zmenšeninu slavného Bugatti v 75% velikosti. Hliníková karoserie každého z šesti vyhotovených kusů byla vyklepána ručně a lakována do odstínu inspirovaného původní šesticí závodních strojů tehdejší doby. Vozítkům nechybí ani ručně namalovaná startovní a sériová čísla.

V kokpitu se zase objevuje měděná plaketa s číslem šasi, místem výroby a upřesněním specifikace – model Baby II Type 35 nabízí společnost s různě výkonnými elektromotory a velkými bateriemi, kdy vrcholná verze nabízí výkon až 10 kW a kapacitu 2,8 kWh. „Dětské“ Bugatti tak zvládne upalovat rychlostí až 70 km/h a na jedno nabití ujede přes 50 kilometrů.

Všechny verze Baby II mají pohon zadních kol, samosvorný diferenciál, hydraulický brzdový systém, funkční budíky na palubní desce (například původní budík tlaku paliva teď ukazuje kapacitu baterie) a všechny detaily interiéru a exteriéru odkazují na předlohu. Ostatně při vývoji malé repliky se výrobce spolehl na 3D sken originálního Bugatti Type 35 z roku 1924.

Najít zájemce pro novou výroční edici nebyl pro britskou společnost žádný problém. Všech šest vozítek už bylo dávno prodáno soukromým sběratelům z různých koutů světa. Cenovka speciální edice se na veřejnost nedostala, u standardní varianty Bugatti Baby II Type 35 se nicméně pohybuje v závislosti na specifikaci. Nejsilnější verze s ručně zpracovanou karoserií dříve startovala na částce 58.500 eur (asi 1,5 milionu korun).