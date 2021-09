Po Evropě zatím na přívěsu. Studentský obytňák na solární pohon zastihla porucha

O studentském projektu obytného vozu poháněného energií pouze ze solárních panelů jsme psali už nedávno. Tým studentů z univerzity v nizozemském Eindhovenu měl v plánu od 19. září podniknout se svým vozidlem testovací jízdu napříč západní polovinou Evropy. Bohužel, samotný start se neobešel bez problémů.

K poruše na pohonném ústrojí „obytňáku“ Stella Vita došlo už při odjezdu z Eindhovenu, takže na cestě do Bruselu a následně i do Paříže cestoval elektromobil na přívěsu. Původně studenti zmiňovali 3000 km dlouhou trasu přes Brusel, Paříž, Bordeaux a Madrid do jihošpanělské Tarify – to vše bez nabíjení z externích zdrojů a pouze díky solárním panelům.

Volkswagen Transporter pro špičkového šéfkuchaře má styl. Vaří v něm cyklistkám

Samotným cílem testovací jízdy je samozřejmě vyzkoušení techniky a vychytání případných problémů. V tuto chvíli nicméně studenti zastavili v Paříži, aby prověřili techniku, zda zbytek nyní už zkrácené cesty Evropou zvládne auto bez potíží.

„Chceme tu jen najet několik kilometrů, abychom se ujistili, že se tyto drobné potíže nestanou znovu, až budeme třeba pouhých pět kilometrů na cestě. Takže to chceme jen otestovat,“ uvedla k problémům Laura Van Houtum, projektová manažerka cesty po Evropě.

Mercedes-Benz Citan nyní i jako obytňák. Vyspíte se, uvaříte si. Jen koupelna chybí

Stella Vita měří na délku měří 7,2 metru a široká je 2,05 metru. Se složenou spací nástavbou má na výšku 1,83 metru, po vysunutí jde o 2,54 metru a do stran výsuvné solární panely šířku zvýší na 4,4 metru. V rozloženém stavu sbírají energii na ploše 17,5 čtverečního metru.

Baterie má kapacitu 60 kWh a stačí na dojezd 600 kilometrů – při slunných dnech dokonce 730 kilometrů. Maximální rychlost činí 120 km/h a když Stella Vita dorazí do svého cíle, opětovné plné nabití zabere dva až tři dny. K vyššímu dojezdu si vozidlo pomáhá lehkým hliníkovým šasi a extrémně aerodynamickou kapotáží z laminátu s pěnovým jádrem. Uvnitř najdete kuchyni, televizi i dřez, dvoučlenné posádce tedy z hlediska pohodlí nic nechybí.

Vzácná Lada Niva vznikla na oslavu 50. výročí AvtoVAZu. Má zajímavou cenu

Studenti univerzity v Eindhovenu mají za sebou na poli sluncem poháněných aut již několik úspěšných projektů. V roce 2013 představili první rodinné auto napájené solárními panely, později navrhli další model Stella Lux, který v průběhu roku vygeneroval více energie, než byl schopen spotřebovat, a později vytvořili model Stella Vie, což je pětimístné rodinné auto, schválené k silničnímu provozu.