Po Česku se budou prohánět vozy Mini. Zvou vás na výlet a zakoukaným dají slevu

Příznivci britské automobilky Mini by si měli do kalendáře zapsat jeden z následujících termínů, podle toho, kam to mají blíž. Již 12. května totiž startuje roadshow, která postupně navštíví všechny autorizované dealery Mini. Na nával roztomilosti a obratnosti se můžete těšit mimo jiné v Praze, v Ostravě nebo v Brně.

Na celkem pěti lokacích se návštěvníci mohou těšit na 8 vozů Mini v různých karosářských, výbavových a pohonných verzích. České zastoupení značky Mini mimo jiné láká na ostrou elektrickou čtyřkolku Countryman SE All4, ale s nadcházejícím létem se bude z velké pozornosti těšit i kabriolet Mini Cooper S Cabrio.

Na akcích nebude platit žádné pravidlo parc fermé, ale můžete vyrazit na scénické jízdy, které budou prošpikované zastávkami na občerstvení a sdílení dojmů z testovacích vozů s dalšími nadšenci. No a pokud se ten den zamilujete, nebudete muset v dealerství žmoulat čepici a prosit o slevu, protože jí na skladové vozy dostanete rovnou tam.

Mini Roadshow: Termíny a místa konání Kdy? Kde? 12.5. - 14.5. Invelt Praha 17.5. - 22.5. Renocar Praha 24.5. - 29.5. Renocar Brno 2.6. - 4.6. Cartec Ostrava 6.6. - 7.6. Renocar Synot Zlín

Zdroj: Mini Česká republika | Video: Svět motorů