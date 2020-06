Plyšové kostky na zpětném zrcátku mají svůj význam. Původ sahá až do války

V epizodě Lepší než život slavného britského seriálu Červený trpaslík najdete památnou scénu, ve které si službou posedlý Arnold Rimmer, jedna z hlavních postav, přičaruje na pláži Jaguar E-Type, ve kterém se chystá vyrazit za svými společníky. Po usednutí prohlásí, že k dokonalosti chybí jen jediné, načež se na vnitřním zpětném zrcátku objeví velké plyšové kostky.

Jsou to stejné kostky, které jste mohli koupit v každé prodejně s autodoplňky a často byly k vidění i za okny českých řidičů. Kde se vůbec vzaly, má jejich přítomnost ve vozech nějaký hlubší význam a jak je možné, že u nás tak náhle zmizely? Pozadí tohoto doplňku může být pro někoho velmi zajímavé.

Původ velkých plyšových kostek sahá až do druhé světové války, kdy si je do svých letounů věšeli piloti bojových letadel. Podle různých zdrojů mají tyto kostky dva různé významy. Podle toho prvního šlo jednoduše o symbol štěstí. Pravděpodobnější význam je ale ten, že každý let byl spíše jen dílem náhody, stejně jako hod hrací kostkou.

Plyšové kostky se totiž začaly objevovat v době, kdy opravdu žádný pilot po vzlétnutí netušil, jestli se ještě někdy postaví nohama na zem. Jen v roce 1942 ztratila americká armáda 170 letounů denně. Každý let tak byl sázkou na nejistotu a vrácení pilota domů bylo často jen dílem náhody.

Když pak válka skončila a piloti se vrátili domů, byli ve zcela jiném světě. Toužící po vzrušení začali honit i toho posledního koně ve svých autech a začalo to, co se označuje jako zlatá éra hot rodů, což se často spojovalo i s nelegálními závody. Nikdo neví, kdo byl první, ale nedlouho po začátku této éry se kostky na zpětném zrcátku automobilů staly symbolem celé nové kultury.

Černé kalhoty, bílé tričko, kožené boty, křivák, cigarety a kostky na zpětném zrcátku. To vše znamenalo, že dotyčný bude mít s největší pravděpodobností hot rod a po večerech bude pokoušet štěstí, stejně jako za války. Jak ale čas plynul, začaly se plyšové kostky objevovat i v obyčejných vozech, kde zastupovaly obyčejný doplněk, jakým byl třeba i pes s kývající se hlavou.

V 90. letech už kostky nic hlubšího neznamenaly. Mohla je mít na zpětném zrcátku i americká hospodyňka v Chrysleru Voyager. Pro někoho je to ale stále silný symbol, který připomíná odvahu a někdy až cynický přístup k životu pilotů z války. U nás si kostky na zpětné zrcátko v osobním autě už jen tak nedáte. Brání totiž ve výhledu a dostanete za ně leda tak pokutu.