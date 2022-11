Plug-in hybridní Lamborghini dorazí za dva roky. Dvoudveřový elektromobil na každý den bude v roce 2028

Ani Lamborghini se nevyhne elektrifikaci. To už dávno víme, ale jak ta budoucnost u italské automobilky bude vlastně vypadat? Konečně to začíná dostávat konkrétní obrysy.

Elektrifikované či plně elektrické budoucnosti se nevyhne snad žádný velkoobjemový výrobce automobilů. Týká se to tak samozřejmě i výrobců supersportů. Tam je situace nyní taková, že třeba McLaren už má hybrid i elektromobil, Ferrari má plug-in hybrid a vlastně snad až na Pagani všichni ostatní něco už mají, nebo teprve chystají. Nyní už máme také přehled o tom, jak to bude probíhat u automobilky Lamborghini.

Aktuální kormidelník značky Stephan Winkelmann sdělil magazínu Auto Express, že model Huracán bude nahrazen vozem s plug-in hybridním pohonem a bude úzce spjatý s náhradou modelu Aventador, která bude mít hybridní dvanáctiválec. Bližší příbuznost mezi oběma modely si můžeme zdůvodnit tak, že Audi již neplánuje přímou náhradu za model R8, který sdílel platformu právě s Huracánem.

Ohledně základní pohonné jednotky nástupce Huracánu máme jen pár indicií. Víme, že bude mít více než šest a méně než dvanáct válců. Dále jsme byli uklidnění, že nedojde k žádnému downsizingu. To by nasvědčovalo zachování motoru V10. Elektrifikace modelu Huracán by pak měla být spíše v zájmu rychlosti, k vykrytí mezer spalovacího motoru.

Plug-in hybridní nástupce Huracánu bude představen v roce 2024. Vedle modernizovaní stávajících modelových řad nás pak čeká další model, tentokrát s plně elektrickým pohonem. U něj už víme, že dorazí v roce 2028. Auto bylo přiblíženo tak, že půjde o čtvrtý model určený více pro každodenní použití, se dvěma dveřmi, uspořádáním sedadel 2+2 a vyšší světlou výškou. Zároveň by měl ve větší míře užívat techniku z koncernu VW. Na další informace si ale budeme muset ještě počkat.