Plány Porsche: Macan se možná dočká spalovacího bráchy, nová 911 GT2 RS je za dveřmi

Po přehodnocení svých plánů elektromobility, jež má v blízké budoucnosti osmiválcové modely Cayenne a Panamera udržet stále naživu, se nyní Porsche dělí o další možné kroky, které by měly nabídku konvenčně poháněných modelů znovu obohatit. Nedlouho poté, co SUV Macan přešlo v Evropě na čistě elektrický pohon, už totiž německá automobilka zvažuje tvorbu jeho spalovacího, respektive hybridního sourozence.

Myšlenku nové spalovací modelové řady SUV, která by pod vlastním jménem tvořila alternativu elektrickému Macanu, odhalilo Porsche v rámci své výroční prezentace finančních výsledků. Novinka by vznikla s ohledem na nedávno oznámenou strategii automobilky, která bude svou nabídku přizpůsobovat „vývoji trhu a poptávce zákazníků“. Obdobně jako u některých dalších značek totiž není zájem o elektromobily natolik silný, jak by si Porsche představovalo.

Duo spalovacího SUV a elektrického Macanu by v portfoliu značky zastávalo obdobný vztah a pozici jako Panamera a Taycan. Zvažovaná novinka by měla mít dle značky kromě čistě spalovacích a hybridních jednotek také „nový design a charakteristický profil Porsche“. „Model by mohl být uveden na trh koncem tohoto desetiletí,“ dodává automobilka. Využití nejnovější platformy PPC (Premium Performance Combustion), na které stojí i nové Audi Q5, se pak zdá jako nejpravděpodobnější.

Na další novinky láká Porsche také v rámci modelové řady 911. Značka potvrzuje už brzy příchod nové sběratelské edice ze série Heritage Design, skrze kterou bude divize Porsche Exclusive Manufaktur vzpomínat na modely ze 70. let.

Nakonec značka oznamuje v blízké době uvedení nového vlajkového modelu 911, který má „dále zvýšit laťku v segmentu sportovních vozů“. Zde Porsche pravděpodobně značí návrat 911 GT2 RS, které by mohlo pro svůj nepochybně mamutí výkon již využít hybridního pohonu. Ostatně maskované prototypy ostré přeplňované 911 byly spatřeny při testování na Nürburgringu, zatímco nejváženější klienti Porsche už měli obdržet možnost předčasné rezervace modelu.