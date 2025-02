Plány Mercedesu: Nové CLA je za dveřmi, V8 zůstanou v nabídce v rámci nových hybridů

Zatímco premiéru nové generace kompaktního sedanu CLA máme očekávat už během letošního roku, Mercedes nyní s další fotkou jeho maskovaných prototypů rovněž odhaluje, že model bude součástí dosud největší produktové a technické kampaně s desítkami nových nebo modernizovaných modelů do roku 2027.

Nové CLA vycházející z původního konceptu z roku 2023 celou ofenzivu novinek takzvaně vykopne. Na platformě MMA nabídne zbrusu nový 48V hybridní systém včetně nové osmistupňové dvouspojkové převodovky, alternativně pak čistě elektrický pohon s novou generací ústrojí využívající poprvé u Mercedesu dvoustupňové převodovky – obdobně jako má třeba Porsche Taycan.

Premiéru bude mít v sedanu i nový operační systém MB.OS, který má slovy Mercedesu udělat z CLA „nejchytřejší auto, které jsme kdy vyrobili“. Tedy alespoň do chvíle, než se systém rozšíří i do dalších modelů. Nepřekvapí, že zdejší virtuální asistent bude rozsáhle spoléhat na využití umělé inteligence, přičemž v rámci MB.OS bude nejen CLA podporovat autonomní řízení úrovně 2++, což Mercedes popisuje jako navigaci „z místa na místo zvládající komplexní městský provoz“ – funkce se nejdříve objeví na trzích Číny a USA, kdežto v Evropě bude zavedena, jakmile to legislativa umožní.

V technických novinkách bude německá automobilka obecně pokračovat i po stránce jistého odklonu od dříve výrazného zaměření na elektromobilitu. Nadšence do výkonných modelů AMG tak potěší, že Mercedes vyvíjí novou generaci osmiválcových hybridních motorů, přičemž velké dvanáctiválce plánuje ponechat v nabídce na vybraných trzích. V tomto ohledu lze zmínit i plánovanou rozsáhlou modernizaci limuzíny třídy S v roce 2026.

Původně oznámenou platformu VAN.EA pro elektrické dodávky pak nově doplní i její varianta VAN.CA, určená právě pro nejmodernější spalovací jednotky. Nové investice do vývoje konvenčních, respektive hybridních motorů každopádně neznamenají, že by Mercedes zcela zanevřel na nové elektromobily. Z vývoje AMG se chystají na 800V platformě (AMG.EA) nové super-SUV i čtyřdveřové „kupé“, zatímco výchozí nabídku Mercedesu doplní nové elektrické modely GLC, třídy C a rovněž třídy E.