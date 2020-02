Škoda Fabia loni oslavila 20 let od uvedení a to jsme nemohli nechat jen tak. Miro Mihálik k této příležitosti připravil obsáhlý článek, v němž jste mohli vedle množství zajímavých informací najít i snímky různých fází vývoje či dobové ceny. Na tehdejší poměry hodně vysoké. Kolegové ze Světa motorů šli ale ještě dál. Rozhodli se věnovat Škodě Fabia samostatný speciál (vyšel 25. listopadu) a troufám si říct, že informace, které se v něm dočtete, nenajdete nikde jinde na světě.

Jenže speciál nebyl jedinou poctou úspěšné malé Škodovce. Kolega Martin Vaculík, který má speciální vydání Světa motorů na starosti, přesvědčil české zastoupení Škodovky, aby k příležitosti 20. výročí vozu vyrobila jeden speciální kousek na míru a zařadila jej do flotily novinářských vozů. Podmínka ze strany redakce byla v podstatě jediná: zvláštní lakování barvou Fantasy, díky kterému by se na silnice dostala novodobá pistáciová Fabia, fenomén českého facebooku.

Přestože si automobilky do sestav novinářských flotil nenechávají kecat, Škodovka se nápadu chytila. Vyrobila velice hezký hatchback na 17palcových kolech Savio, s prosklenou střechou, navigací, adaptivním tempomatem, čalouněním kombinujícím látku a syntetickou kůži Suedia (podobná Alcantaře), akčním paketem Style Plus a balíkem asistenčních systémů. Bavíme se o plně vybaveném autě, jehož původní cena byla 515.900 Kč. Na takové jenom tak nenarazíte.

Možná jste zaregistrovali, že se nabídka kombinací motorů a převodovek Škody Fabia nedávno dost měnila. Tříválec 1.0 TSI o výkonu 81 kW přišel o manuální převodovku a chvíli se nabízel jen s automatem, pak zase vypadnul automat a k dispozici byl pouze manuál. Tak to zůstalo dodnes. Fabia, která loni na podzim okupovala společnou redakční garáž, šla do výroby v době, kdy už automat k motoru 1.0 TSI nebylo možné objednat, ona jej ale přesto dostala. Vznikl tak naprostý unikát, který už v dnešní době není možné vyrobit.

Unikátní pistáciová Škoda Fabia strávila v redakci Světa motorů zhruba měsíc. Škoda nechává novinářská auta poctivě zajíždět, „pistoška“ proto dorazila do redakční garáže s najetými 2282 kilometry. Martin Vaculík s ní vyrazil za fanoušky pistácií do Ostravy, stala se lovnou zvěří v rámci fotosoutěže #ulovpistacii a k marketingovým účelům ji využila i samotná Škodovka. Výsledek uvidíte ve videu pod článkem. Postupem času nastalo nevyhnutelné. Unikátní vůz si od facebookové komunity Pistáciové fábie vysloužil přezdívku flundra reklamní a vydrželo mu to přinejmenším do odstranění polepů.

Už kvůli zmíněné fotosoutěži byl vůz denně v zápřahu, republiku projel křížem krážem, postaráno však o něj bylo dobře. Koncem října se vrátil zpět do Škodovky, do rukou dalších novinářů však nešel. Automobilka jej nechala připravit k prodeji a aktuálně je v nabídce společnosti KARIREAL a.s., partnera značek Škoda a Volkswagen.

Prodejce uvádí nájezd 5300 km, perfektní stav a zveřejnil i kompletní výbavu. Tu máme k dispozici i v původním dokumentu od Škody. Při platbě „na dřevo“ vůz stojí 459.900 Kč, s využitím financování platí sleva 50.000 Kč.

Ze stavu tachometru je zřejmé, že vůz po opuštění Světa motorů najel nanejvýš pár desítek kilometrů. Je těžké skousnout, že by Škoda Fabia, masovka, kterých denně potkáváte na ulicích desítky, může být unikátní, v případě naší „pistošky" o tom však nemůže být pochyb. Doufáme, že se dostane do dobrých rukou!