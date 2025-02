Pikes Peak speciál od Bentley může být váš. Jeho stavba přišla tehdy na milion liber

Když se Bentley v roce 2021 vydalo se speciálem na základě Continentalu GT3 na horu Pikes Peak, mělo v legendárním vrchařském závodě dobře našlápnuto k vítězství. Co mohlo být, ale nakonec nebylo, teď může v potenciální druhé šanci získat nový majitel zmíněného závoďáku. Tovární okřídlená bestie značky totiž míří do aukce.

Ačkoliv dny předcházející samotnému závodu potvrzovaly v testech rekordní časy oproti konkurenci, kvůli závadě nakonec museli britská značka a známý mistr Pikes Peak Rhys Millen přenechat korunu třídy Time Attack 1 rivalskému Porsche 911 GT2 RS Clubsport (Romain Dumas). Slabou útěchou mohlo být pro Bentley vítězství ve třídě „Development Fuel“ pro vozy poháněné alternativními palivy.

Závodní varianta čtyřlitrového twin-turbo V8 spalovala syntetické palivo a v soutěžním naladění produkovala výkon okolo 1000 koní (736 kW). Pikes Peak speciál je mimochodem posledním závodním vozem s konvenčním pohonem, který kdy Bentley vyvinulo a provozovalo v oficiálním továrním programu – po roce 2021 už totiž automobilka uzavřela své působení ve třídě GT3.

Nyní je vůz prodáván společností FastR, která se tehdy na stavbě vrchařského Continentalu s Bentley podílela. Aukční dům Iconic Auctioneers přitom dodává, že pokud by o to měl nový majitel zájem, Rhys Millen by údajně do speciálu rád znovu usedl a vyrazil na Pikes Peak odhodlán tentokrát zvítězit. V každém případě by nicméně auto nepochybně zazářilo i v jakémkoliv jiném Time Attack šampionátu.

Bentley je dnes po kompletní rozborce a tedy stoprocentně připraveno opět závodit. Náklady na stavbu Pikes Peak speciálu dle britské automobilky překročily rozpočet 1 milionu liber, přičemž i dnešní odhadovaná cenovka v aukci se pohybuje na podobných číslech – 800.000 až 1.000.000 liber (cca 24,3 až 30,4 milionu korun). Zda auto najde nového majitele se ukáže 22. února během motoristické události Race Retro 2025 v parku Stoneleigh v britském Coventry.