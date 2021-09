Peugeot vyrábí kombíky už 70 let. Znáte slavné předchůdce nejnovější 308 SW?

Samotná historie kombíků sahá dle dostupných pramenů zhruba do roku 1910, kdy začaly různé firmy nabízet krytou záď Fordu Model T. Prvním sériově vyráběným a v továrně kompletovaným kombíkem se stal stroj výrobce Star v roce 1923, zatím ale šlo o konstrukce ze dřeva s nevalnou životností. Na kov a skutečnou trvanlivost v civilním hávu si zákazníci museli počkat do roku 1935, kdy se objevila první generace Chevroletu Suburban. Ale pojďme se vrátit do Evropy a k Peugeotu.

Peugeot 203

Tento model byl prvním novým poválečným modelem značky, práce na něm probíhaly tajně už v průběhu druhé světové. Jako čtyřdveřový sedan se představil veřejnosti na autosalonu v Paříži v roce 1947, k zákazníkům se ale dostal až začátkem roku 1949 kvůli stávkám a nedostatku materiálů.

Praktické verze prvního auta značky Peugeot se samonosnou karoserií nebyly zpočátku velký hit, ale od roku 1950 byla k dispozici verze Familiale s třemi řadami sedadel a na rozvoru 2780 mm. 203 vydržela ve výrobě až do roku 1960.