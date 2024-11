Peugeot vyhlašuje soutěž o lístky na Le Mans! Stačí si domluvit testovací jízdu v nových SUV

Pro své nejnovější SUV 3008 a 5008 si český Peugeot přichystal v druhé polovině listopadu zajímavou akci. Nejenže zákazníkům nabídne oba modely za zvýhodněných podmínek, ale v rámci jejich testovacích jízd také vyhlašuje soutěž o VIP vstupenky pro dvě osoby na legendární závod 24 hodin Le Mans. I nadcházející rok bude totiž značka na francouzském okruhu de la Sarthe bojovat o vítězství s hyperautem 9X8.

Akce „Týden novinek Peugeot“ u nás proběhne od 18. do 24. listopadu 2024 v celé koncesionářské síti značky. Pro účast ve slosování o lístky na Le Mans přitom stačí domluvit si testovací jízdu v modelu 3008 nebo 5008, opravdu si vůz během akce vyzkoušet u některého z autorizovaných prodejců a poté obdržet cenovou nabídku.

Samotné žádosti o testovací jízdu lze prodejcům odesílat na webových stránkách peugeot.cz předběžně již od 11. listopadu. Divácká VIP účast na Le Mans nicméně není jedinou možnou výhrou v soutěži – dalších 19 vylosovaných Peugeot odmění Lego stavebnicí závoďáku 9X8. Slosování o ceny proběhne 4. prosince.

Celá cesta do Francie a zpátky je samozřejmě na účet Peugeotu. Přesněji tedy výhra obsahuje leteckou dopravu z Prahy do Paříže a zpět, nocleh a večeři v Paříži, cestu rychlovlakem TGV z Paříže do Le Mans a zpět, dvoudenní vstup na 24 hodin Le Mans včetně fanzóny, muzea nebo vstupu do VIP zázemí Peugeotu, občerstvení a také možný nocleh přímo v hotelu Le Mans po celou dobu závodu.

„Týden novinek Peugeot“ nakonec přinese i speciální nabídku v podobě zimních pneumatik zdarma ke každému objednanému Peugeotu 3008 nebo 5008, přičemž značka poskytne zájemcům i výhodný operativní leasing – u 3008 s měsíční splátkou 9880 Kč, u 5008 pak 10.440 Kč včetně DPH.