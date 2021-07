Peugeot ukázal náčiní pro příští Le Mans. Obejde se bez zadního křídla. Důvod tají

Peugeot se po více jak dekádě vrátí do Le Mans. To už ale nějakou dobu víme. Teď už ale i víme, s čím tam vyrazí. Francouzská automobilka představila nový závodní vůz o označením 9X8 pro šampionát WEC (World Endurance Championship), jehož je slavný vytrvalostní závod na okruhu La Sarthe součástí.

Vůz pohání vzadu umístěný přeplňovaný vidlicový šestiválec o objemu 2,6 litru, který dosahuje výkonu 500 kW (680 koní). Aktuálně probíhá ještě zástavba elektromotoru o výkonu 200 kW, který bude umístěn vpředu. Baterii s napětím 900V společně vyvíjela divize Peugeot Sport a Saft, dceřiná společnost Total Energies.

Vývoj vozu měli na starosti inženýři pod vedením Oliviera Jansonnieho, technického ředitele Peugeot Sport, a také designéři v čele s Matthiasem Hossannem, ředitelem designerského centra Peugeot. Vůz bude bojovat ve vrcholné třídě LMH, která je nástupcem třídy LMP1. 9X8 pak není žádný matematický příklad.

Číslo 9 odkazuje na označení dřívějších závodních vozů značky pro vytrvalostní závody (905, 908). Písmeno X odkazuje na pohon všech kol a číslo 8 odkazuje na současné názvy osobních modelů značky, které osmičkou končí (208, 308, 508,...) Prvním ostrým ročníkem vozu bude hned ten další a rozdá si to tedy s Toyotou, Glickenhausem i ByKollesem.

Mezi ostatními bude Peugeot vyčnívat především designem. Nejenže se mu podařilo na závodní auto implementovat prvky známé z jeho osobních automobilů, ale zároveň šokuje absencí zadního křídla. Vzhledem k přísným restrikcím ohledně pohonu se totiž pozornost vývojářů musí zaměřit na aerodynamiku a přítlak.

A s 9X8 si tak dlouho hráli, až zjistili, že vlastně zadní křídlo nepotřebuje. „Absence zadního křídla na voze Peugeot 9X8 je zásadní novinkou. V aerodynamice jsme dosáhli takového stupně účinnosti, že se můžeme bez tohoto prvku obejít. Neptejte se ale jak! Máme v úmyslu to udržet v tajnosti tak dlouho, jak to jen půjde!“, uvedl k tomu Jean-Marc Finot.

Paul Di Resta - Skotsko, 35 let, bývalý jezdec Formule 1 a šampion DTM z roku 2010:

„Spoustu lidí si kladlo otázku, co je to vlastně ten Hypercar, a teď je tady. Jeho agresivní a inovativní vzhled a silná identita značky překvapí.“

Loïc Duval – Francie, 39 let, vítěz 24 hodin Le Mans a mistr světa ve vytrvalostních závodech z roku 2013:

„Jsou auta, u kterých si říkáte: tohle je krásné zepředu, tohle zboku, tohle zepředu, tohle zezadu. 9X8 vypadá úžasně ze všech úhlů!"

Mikkel Jensen – Dánsko, 26 let, jezdec vytrvalostních závodů / šampion ELMS LMP3 z roku 2019:

„Linie vozu 9X8 se velmi liší od těch, které byly představeny nebo naznačeny v posledních měsících. Pokud se nám podaří s tímto vozem zvítězit, bude to historický úspěch, protože o nic v tomto stylu se dosud nikdo nepokusil.“

Kevin Magnussen – Dánsko, 28 let, bývalý jezdec Formule 1, jezdec vytrvalostních závodů IMSA:

„Nic takového tu ještě nebylo. Tohle je skutečně budoucnost závodního vozu. Je to poprvé, co se do designu závodního auta vložilo tolik práce. Překvapila mě absence zadního křídla. Nastává nová éra.“

Gustavo Menezes – USA, 26 let: pilot WEC a ALMS, vítěz Le Mans a mistr světa LMP2 2016:

„9X8 otevírá novou stránku v motorsportu. Posledních deset let bylo ve znamení prototypů LMP1, je čas vybudovat ikonickou budoucnost s 9X8."

James Rossiter – Velká Británie, 37 let, bývalý jezdec Formule 1, ALMS a Super GT:

„Takovou míru kreativity jsem opravdu nečekal. Je to skutečný průlom! Peugeot tímto vozem Hypercar nastavuje nové hranice.“

Jean-Eric Vergne – Francie, 31 let, bývalý jezdec Formule 1, dvojnásobný šampion Formula E:

„Peugeot 9X8 je naprosto revoluční. Týmy se vydaly směrem, který v motoristickém sportu dlouho nebyl. Je nádherný!"