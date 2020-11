Peugeot podstoupí tvrdou zkoušku. Vyrazil do nejjižnějšího města na světě

Město Ushuaia bude známé nejspíš kovaným dobrodruhům, vědcům a milovníkům adrenalinu. Právě odtud se totiž nejčastěji vypravuje do Antarktidy, protože město leží naproti Antarktickému poloostrovu. Je také považováno za nejjižněji položené město na světě, i když o tento titul bojuje s menším městečkem Puerto Williams.

Je tu také nejjižněji položené golfové hřiště na světě, stejně jako lyžařské středisko. Mají tu také problém s bobry, kteří sem byli přitaženi ve 40. letech z Kanady pro rozvoj kožešinového průmyslu. Nevyšlo to a bobři zde mají na svědomí největší část pustošení krajiny.

Také sem míří Peugeot, a to zbrusu nový. V mexickém Los Cabos se nyní již oficiálně uvedl nový pick-up Peugeot Landtrek, který je určený nejdříve pro Mexiko, Uruguay, Ekvádor, Paraguay či Panamu. Později zamíří i do Argentiny, Kolumbie a Brazílie. Aby Landtrek potvrdil svou robustnost, vyrazil na 26.000 km dlouhý roadtrip.

Cesta začala v již zmíněném Los Cabos a pick-up čeká rozmanitý terén a spousta překážek. Po zdolání Mexika se vůz přeplaví do Ekvádoru, odkud už bude pokračovat do nejjižnějšího města na světě. Do cíle by měl vůz dorazit v únoru příštího roku, celkově mu tak cesta bude trvat přes dva měsíce.

Peugeot blíže nespecifikoval posádku ani motorizaci. Ty jsou dvě - vznětová devatenáctistovka a zážehový agregát o objemu 2,4 litru. Druhá varianta má výkon 210 koní. K dispozici je manuální i automatická převodovka. Verze s pohonem všech kol připojuje přední kola před mezinápravovou spojku.