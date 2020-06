Peugeot představil elektrický e-Traveller. Na nejlepší dojezd vám musí stačit 60 kW

V polovině května uzavřel elektrický Peugeot Expert zásuvkovou razii v segmentu užitkových vozů skupiny PSA a připojil se tak k Citroënu e-Jumpy a Opelu Vivaro-e. Dodávku se lvem ve znaku nyní doplňuje i osobní verze e-Traveller, která se bude hodit rodinám či spojům mezi hotelem a letištěm.

K dispozici budou dvě kapacity baterie - 50 a 75 kWh. Obě baterie se dokážou poprat s rychlonabíječkou, respektive 100 kW stanice dokáže nabít 80 % z menší baterie do půl hodiny. Ze standardní domácí zásuvky to ale bude trvat 31 hodin. 50kWh řešení vám vystačí na 230 km jízdy, s 75kWh baterii dojedete o 100 km dál.

Elektromotor má výkon 100 kW (136 koní) a 260 N.m točivého momentu. Z 0 na 100 km/h se e-Traveller rozhýbe za 13,1 sekundy a akcelerovat může až do rychlosti 130 km/h. Nutno podotknout, že zmíněný výkon je k dispozici pouze ve sportovním režimu. Ekologický režim pro co nejlepší dojezd limituje výkon na 60 kW.

V nabídce pak nebude chybět spousta variací, která udělá z e-Travelleru buď VIP luxusní byznys přepravník, nebo devítimístné rodinné přibližovadlo. V závislosti na výbavě tak bude k mání i třízónová klimatizace, střešní okno či posuvné kožené lavice ve 2. a 3. řadě sedadel.

Ani o tři varianty délky karoserie elektrická verze nepřichází a můžete si tak koupit i dlouhána L3 s délkou 530 cm. Výška je vždy 190 cm, aby se dalo bez problému zajet do podzemních parkovišť. Kdy model vstoupí na český trh, zatím nebylo upřesněno. Měl by to však stihnout ještě v letošním roce.