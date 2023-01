Peugeot jde na elektrifikaci chytře. Pět nových elektromobilů postaví s nebývalou lehkostí

Peugeot přinese do roku 2025 pět nových elektromobilů a pokryje všechny klíčové segmenty. V některých by se hodila větší baterie a více výkonu.

Peugeot má transformaci k čisté elektromobilitě dobře rozjetou. Zatímco některé automobilky už teď vytvářejí nové rodiny elektromobilů, francouzská značka maximálně využije potenciál současného portfolia postaveného na základě platforem CMP a EMP2. Jejich variabilita umožňuje dobrou integraci čistě elektrického pohonu a stanou se klíčové pro plán představit do roku 2025 pět nových elektromobilů. To znamená, že bude nabízet elektrickou variantu od každého modelu.

Zatím je tato možnost u hatchbacku e-208, crossoveru e-2008 a užitkově rodinného e-Rifteru, což bylo poměrně kontroverzní rozhodnutí. Na druhou stranu má Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford a další hráči v segmentu o tři konkurenty méně (Peugeot, Citroën, Opel). Na cestě je elektrická verze klíčového hatchbacku a kombi e-308, jejichž uvedení je plánované na polovinu tohoto roku.

Současně Peugeot potvrdil práce na bateriovém SUV kupé 408. Dalším logickým krokem bude integrace „zeleného“ pohonu i do zbývajících modelů 3008 a 5008, čímž by pokryl veškeré klíčové segmenty s minimem úsilí. Co se týče 3008, údajné špionážní fotky naznačují, že by v budoucnu mohla dostat také splývavou střechu.

Očekávaná e-308 je vybavena novým elektromotorem o výkonu 115 kW a točivým momentem 260 N.m. Energii čerpá z akumulátoru s využitelnou kapacitou 51 kWh (54 kWh celkem), který vystačí pro ujetí více než 400 km. Je ale otázkou, jestli taková konfigurace uspokojí zákazníky i ve větších a těžších SUV. Tady by se hodila celkově posílená technika. Naopak úplná elektrifikace se zřejmě nedočká manažerská 508, kde se to kvůli závěrečné fázi životního cyklu už nevyplatí.

Obecně se předpokládá, že současná modelová řada vydrží až do roku 2025, kdy má postupně přicházet nová generace elektromobilů založených na platformě STLA, kterou používá i nově představený koncept Inception. Ten prezentuje nový designový směr i další vývoj ojedinělého konceptu interiéru. První sériový model, postavený v novém duchu, bude představen v roce 2025 s uvedením na trh o rok později.