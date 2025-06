Peugeot GTi se vrací jako nasupená e-208. Má 280 koní, samosvor i lepivé pneumatiky

Letošní ročník Le Mans se nese i ve znamení premiér nových sportovních automobilů. Jednou z nich je i návrat ikonického označení GTi do portfolia Peugeotu.

Peugeot se s označením GTi rozloučil poměrně nedávno, posledním sportovním modelem se lvem ve znaku byla 308. Jenže takto silné jméno ve světě automobilů nikdy nezůstane ležet dlouho, navíc když je teď ve skupině Stellantis tak šťavnatá technika, na kterou to stačí postavit a hurá do prodeje. Přivítejte tak Peugeot 208 GTi, malý velký návrat sportovních peugeotů.

H8dáte správně, že nový Peugeot 208 GTi vychází z modelu e-208 a implementuje stejnou techniku, kterou jsme viděli už u značek Abarth a Lancia, alespoň výčet techniky a čísel tomu napovídají. Jde tedy o přední elektromotor naladěný na 280 koní, přičemž přední náprava je doplněna o samosvorný diferenciál. Elektromotor je stejně z Francie, vyrábí se na jihu v Trémery.

Elektromotor označovaný M4+ se vedle výkonu může pochlubit i točivým momentem 345 N.m. Peugeot vyloženě nenapsal, kolik novinka váží, ale uvádí poměr výkonu k hmotnosti jako 5,7 kg na koně, což by znamenalo 1596 kilogramů. Na hatchback segmentu B je to dost, ale vzhledem k obecné vysoké hmotnosti elektromobilů to nevypadá zas tak špatně.

S trakcí vám budou pomáhat pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 o rozměrech 215/40 R18. Když pak převedete všechny koně na silnici, dostanete se z 0 na 100 km/h za 5,7 sekundy. Maximální rychlost je nicméně omezena na 180 km/h. Předchozí 208 GTi jela i o 50 km/h víc. Elektromotor v tomto naráží třeba na převody a chlazení.

Akumulátor o kapacitě 54 kWh nabídne dojezd až 350 kilometrů, přičemž nabíjení je možné výkonem až 100 kW. Vpředu jsou čtyřpístkové brzdy o průměru kotouče 345 mm. Právě brzdy jsou jedním z témat, kterými se zabýval tým Peugeot Sport. Řízeí slibuje sportovnější nalazení s přesnější odezvou.

Uvnitř vás čeká čalounění Alcantarou na volantu a nadstandardní výbava. Přední sedadla vzdávají svým designem poctu původnímu Peugeotu 205 GTi. Prozatím nemáme žádné informace o přesném vstupu na trh ani cenách.

Zdroj: Peugeot