Peugeot chystá na příští rok pěknou kupu novinek. Součástí programu je koncept předpovídající kompletní revoluci

Příští tok bude pro Peugeot zlomový. Odstartuje novou éru značky.

Příští rok bude pro Peugeot bez jakéhokoliv zveličování převratný. Jak moc, má ukázat očekávaný koncept Inception. Už teď víme, že nepůjde o vizi konkrétního, sériově vyráběného modelu. Místo toho předvede ukázku celé řady nových prvků technického a designového zaměření, které zasáhne celé modelové portfolio. Z pohledu značky jde o mimořádně důležitý projekt charakterizující její cestu pro následující roky.

Generální ředitelka Linda Jackson mluví o příštím roce jako „elektrickém“, aby se mohla postupně naplňovat dvouletá vize mít elektrifikovaný každý model. Dočkáme se modernizovaných verzí SUV 3008 a 5008 vybavených novým plug-in hybridním pohonem s vyšší účinností. Technickou evolucí projde rovněž výkonný malý hatchback E-208 GT a obě karosářské verze modelu e-308. Zapomenout nesmíme ani na zahájení prodejů SUV kupé 408 s plug-in hybridními motory.

Koncept Inception hledí více do budoucnosti, respektive do roku 2025, kdy se očekává první a zcela nová generace na míru postavených elektromobilů. To znamená konec kompromisům způsobených integrací elektrického pohonu do modelu s jinak konvenčním pohonem. Prototyp bude pravděpodobně postaven na platformě STLA Medium, určenou osobní elektromobilům nižší střední a střední třídy.

Fotografie bohužel dostupné nejsou automobilka se netají náznaky zcela nového designového pojetí, takže připravované elektromobily se budou od současné produkce výrazně lišit. S tím souvisí i další evoluce i-Cockpit, která bude ještě více zaměřená na jedinečný zážitek z jízdy a digitalizaci. V tomto ohledu se máme připravit na mílový posun kupředu. O jak velký krok půjde, ukáže premiéra na veletrhu CES v Las Vegas konaná 5. ledna příštího roku.