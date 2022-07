Peugeot 607 Paladine je možná nejkrásnější francouzská limuzína všech dob. Vezl Sarkozyho, střeše obětoval i nádrž na benzin

Přestože nebyl nikdy narhován jako prezidentská limuzína, na chvíli se jí stal. I když si slávy moc neužil, jedná se o nezajímavější vůz, který francouzská hlava státu kdy použila.

Když dojde na výběr limuzíny pro prezidenta, většinou se vezme to nejlepší z domácí produkce, prodlouží se rozvor a přidá pár komfortních a bezpečnostních prvků. Vzniknou tak více či méně obrněné limuzíny, kde je účel nadřazený všemu. Jenže to by nebyli Francouzi, kdyby i tento princip občas nepostavili na hlavu.

Když v roce 2007 připravoval tým inaugurační slavnost nově zvoleného prezidenta Nicolase Sarkozyho, hledali vhodný vůz, který by jej při projížďce po Champs Elysées náležitě prezentoval. Vůz měl být nositelem francouzské noblesy a vyspělosti.

Náhle si tým vzpomněl na koncept Peugeotu 607 Paladine představený na ženevském autosalonu v roce 2000. Přestože od premiéry uplynula řada let, pět metrů dlouhá limuzína se sklápěcí střechou nad zadními cestujícími (jde vlastně o landaulet) stále vypadala fantasticky. Na zakázku ji postavila karosárna Heuliez a luxusní interiér zpracovalo studio Hermès. Čalounící vnitřek oblékli kombinací modré a béžové kůže. Nastupující prezident si užíval plně nastavitelná křesla a bar. Kromě toho tu bylo ještě třetí sklápěcí sedalo pro ochranku proti směru jízdy.

Koncept opustil muzeum Peugeotu a 16. května 2007 se k úžasu všech znovu objevil na scéně slavné Champs Elysées. Byla to zároveň jeho poslední jízda. Největší vadou na kráse se stal mechanismus skládací střechy, kvůli kterému musela být zmenšena nádrž na pouhých 6 litrů. Kombinace vysoké hmotnosti a vidlicového šestiválce u konceptu nepředstavovala problém. Jenže jako prezidentský vůz to nefungovalo. To nic nemění na tom, že 607 Paladine je dodnes nejzajímavějším vozem, který historicky hlava státu použila, i když jen jednou.