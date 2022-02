Co bych pak klidně uvítal i ve standardních verzích, a snad i v jiných modelech, jsou pro PSE specifická sportovní přední sedadla se skvělým bočním vedením, nastavitelnou délkou sedáku a perfektně tvarovaným opěradlem. Kombinace klasické kůže a Alcantary je taktéž povedená a kontrastní zelené prošívání vkusné. Sedák je příjemně měkký a boky tuhé. Tady není skoro co vytknout.

Svůj podíl na tom měly i zelené kontrastní doplňky a všudypřítomné znaky se třemi drápy. Křidélka na předním i zadním nárazníku, dvojice výfukových koncovek a do toho již tak dravý pohled nové 508 udělali také svoje a po dlouhé době jsem tak náhodným lidem musel vysvětlovat, s čím jsem to přijel. Stejně si ale myslím, že by byl design úplně dokonalý třeba s červeným nebo světle modrým lakem karoserie.

508 PSE vypadá trochu jako auto z komiksu. Vlastně mi trochu připomíná poslední Hondu Civic Type R , která byla podobně vtipně přeplácaná a hravá. U Peugeotu to ale tolik nevynikne, a to především kvůli nekřiklavím barvám šedá Sélénium, černá Perla Nera a bílá Nacré. My měli zrovna asi nejnudnější šedou, ale stejně se za autem lidé otáčeli a designové změny beru jako velmi povedené.

Vlajku však převzal Peugeot, který už v roce 2020 uvedl model 508 PSE (prototyp v roce 2019), vlajkovou loď, která nám má ukázat, jak to s budoucností sportovních vozů značky bude. Není to žádná pojízdná laboratoř, ale auto, které si můžete koupit.

Už to nebudu protahovat

Kde jsme to skončili? Jo, u stavby sportovního sedanu. V první řadě to chtělo sílu, pro kterou zvolila divize Sport Engineering plug-in hybridní techniku. Cpát do 508 větší motor vzhledem k emisím stejně nemělo smysl. Baterie a elektromotory se tak jeví jako správná cesta, jak udělat auto rychlejší bez problému se škodlivostí, i když na úkor vyšší hmotnosti.

Pohonné ústrojí není žádnou revolucí, ale aktuálně na maximum vytěženým potenciálem platformy EMP2. Vpředu napříč je uložený turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru, který disponuje výkonem 147 kW (200 koní) v 6000 otáčkách za minutu a točivým momentem 300 N.m ve 3000 otáčkách.

Stejně jako v plug-in hybridní 508 GT tu najdete vestavěný elektromotor v osmistupňové převodovce Aisin o výkonu 81 kW (110 koní) a s točivým momentem 320 N.m. Na zadní nápravě je ale ještě jeden elektromotor o výkonu 83 kW a s točivým momentem 114 N.m. Tento setup známe zase z SUV DS 7 Crossback.

Součtem výkonu motorů se samozřejmě dostáváme na nesmyslná čísla. Společnou prací jsou motory schopné vyprodukovat výkon nanejvýš 265 kW (360 koní) s točivým momentem 520 N.m. Ano, tohle je nejsilnější sériový Peugeot všech dob. Zároveň má logicky pohon všech kol, pro který má vlastní režim 4WD. Akumulátor je umístěný před zadní nápravou a má kapacitu 13,2 kWh (11,5 kWh využitelných).

Pohonné ústrojí slibuje akceleraci z 0 na 100 km/h za 5,2 sekundy a dosažení maximální rychlosti 250 km/h (140 km/h na elektřinu). Dojezd na elektřinu činí 42 kilometrů a baterii lze dobíjet výkonem až 7,4 kWh (pouze na přání za 16.000 Kč, jinak 3,6 kW), takže ji zvládnete naplnit pod dvě hodiny.

Žádný pruďas

Pokud máte v baterii dostatek energie, startujete vždy do elektrického režimu. V takovém případě jste odkázáni na elektromotory a spalovací motor nenastartuje ani po silném sešlápnutí plynu. Takhle je to správně. Já osobně po každém startu přešel do režimu Hybrid, kdy spolu všechny tři motory velmi slušně komunikují. Po městě se pak pohon snaží logicky co nejvíce využívat elektrický pohon.

Pro egomaniaky to bude velmi zvláštní pocit, protože se po vás bude ve městě spousta lidí otáčet kvůli designu, ale nepůjde od vás žádný hluk. I když je to možná lepší, než kdy jde od vás děsný hluk, ale nedá se na vás koukat. Nicméně ani po nastartování spalovacího motoru se vás nikdo nelekne. Motor zní zcela běžně, bez jakýchkoliv ambicí vzbudit ve vás emoce.

Samotná dynamika je ale velmi slušná, čemuž se při tak velkém stádu koní nelze divit. Občas se mi ale v plug-in hybridech stává, že jim ty koně nevěřím. Tady ne, v režimu Sport umí 508 PSE opravdu mocně zamáčknout do sedadla a hezky pružně s vámi tryskem letět kupředu. Díky tahu elektromotorů pak skoro ani nevnímáte řazení a tah je konzistentní.

S vozem jsem prvních pár dní fungoval jako téměř ideální uživatel plug-in hybridu. Do redakce to mám 56 kilometrů a každé ráno jsem po příjezdu zapojil 508 do zásuvky v redakční garáži. Obyčejná zásuvka zvládne auto nakrmit bez problému do konce pracovní doby a vyjížděl jsem tak s energií na zhruba 36 kilometrů.

Jízdní dosah se tak vyšplhal přes sedm set kilometrů a spotřeba se držela pod pět litry, a to i přes vyšší rychlosti na dálnici. Velmi hezká kombinovaná spotřeba samozřejmě vzala za své při první ostré projížďce a po týdnu a 900 kilometrech jsem měl spotřebu 9,4 l/100 km. Víkend jsem totiž strávil s vybitou baterií a najel tak zhruba 300 km. I palubní počítač tím bláznil a po pár ostrých projížďkách mi ukazoval dojezd na polovinu nádrže 140 km.

Jak moc ostré to je?

O nejdůležitějším aspektu auta, v jehož názvu je slovo sport, není třeba diskutovat. Pokud se má ale sport rovnat svobodě a zábavě za volantem, tak Peugeot 508 PSE kulhá na obě nohy. Automatická převodovka neumožňuje úplné manuální řazení. Pádla pod volantem sice máte, ale auto si stejně začne po chvíli dělat, co chce. Navíc působí pádla velmi lacině, jsou malá a špatně umístěná.

Kontrolu trakce nelze zcela vypnout. V menu sice taková volba je, ale jakmile jedete rychleji než krokem, zase se zapne. Tím odpadá jakákoliv zábava s pohonem všech kol, i při dešti a se zimním obutím. Bohužel není ani moc benevolentní, spíš agresivní a při jakémkoliv náznaku přetáčivosti tvrdě zasáhne. I když si auto chcete rozhoupat, dostanete přes prsty. Bezpečnost je prostě nadevše.

Na ťuknutí do brzdy i odstavení plynového pedálu auto přetáčivost jen naznačí, ale nikdy vás nepustí na samotnou hranu, místo toho trápí brzdy. Ohledně opravdu ostré jízdy na limitu pak nemůžu být tak úplně fér, protože jsme měli zimní obutí místo sériově dodávaných pneumatik Michelin Pilot Sport 4S o rozměrech 245/30 R20.

Místo toho jsme měli Nokian WR SnowProof P, což pro auto nebyla moc dobrá volba a i při pomalejším nájezdu do posmrkané zatáčky bylo nedotáčivé. Pokud jde ale o řízení a brzdy, tak tady není téměř co vytknout. Velmi dobře naladěný posilovač řízení dovoluje přesné vedení stopy, musíte si tak zvyknout jen na tvar volantu. Brzdy bohužel nemají tak citlivé dávkování, ale zase disponují solidním účinkem.

Brzdnému účinku se ale není třeba moc divit, kotouče vpředu mají průměr 380 mm. Pro lepší jízdní stabilitu má pak PSE větší rozchod kol, o 24 mm vpředu a o 12 mm vzadu. Nepatrným snížením prošla i světlá výška a velkou novinkou je také adaptivní tlumení, které si tato verze nechává jen pro sebe.

Kompromis mezi tuhostí a komfortem se tady podařilo vyladit velmi dobře, problémy nastávají jen na opravdu rozbitých silnicích, což ale přisuzuji obřím 20palcovým kolům. Tlumiče sice nejsou tak často do dorazů, ale vlivem velké tuhosti se celé auto spíše lehce klepe. Neoznačil bych to ale za nepříjemné.

Na suchu je 508 PSE až brutálně neutrální, s perfektní dynamikou na výjezdech ze zatáček a s dobrým brzdným účinkem před nimi. Cítíte spojení s asfaltem a baví vás přesně si auto vodit. Jinak je to ale spíše dynamický cesťák s neokoukanou karoserií, nádechem exkluzivity, solidním jízdním dosahem a obstojným komfortem. Prostě každodenní auto pro fandu značky. Jenže takový fanda musí být i trochu za vodou.