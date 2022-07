Radosti Úsporný motor a 53l nádrž Bohatá základní výbava Hodnotný interiér Starosti 18" kola ubírají na komfortu Ovládání klimatizace přes displej Pozice za volantem nevyhoví každému 8 /10

Naftový kombík byl kdysi ideální volbou pro každou rodinu. V současné době nám marketéři všech možných značek tlačí do hlav, že jde o anachronismus, ale to by také někdo musel vymyslet něco lepšího. A ne, plug-in hybridní nebo elektrický crossover fakt není ideální náhradou za prostorné a úsporné dieselové auto.

Nová generace 308 střídá předchůdce po osmi letech a stojí na vylepšené platformě EMP2, kterou dnes využívá prakticky každý větší vůz evropských značek koncernu Stellantis. Oproti staršímu kombíku má jen zanedbatelně větší rozvor (2732 mm místo 2730 mm), ale délka narostla z 4585 mm na 4636 mm. Zároveň je o dva centimetry nižší. Vpředu najdeme nové logo automobilky, pod nímž se skrývá radar a z hlediska designu se 308 drží stylu nastaveného větší 508, takže tu máme vertikální pásy denního svícení v předním nárazníku, kompaktní diodové světlomety nebo zadní světla, členěná do tří segmentů á la tygří drápy.

Z hlediska nabídky motorů máte naštěstí celkem volnou ruku. Benzin zastupuje tříválec 1.2 PureTech s 96 kW (130 k), dostupný s šestistupňovým manuálem nebo osmistupňovým automatem. Diesel je v nabídce jediný – tato čtyřválcová 1.5 BlueHDi s 96 kW, kombinovaná výhradně s automatickou převodovkou (na zahraničních trzích je i s manuálem). Nejvýkonnějšími variantami jsou plug-in hybridy, u nichž pomáhá 81kW elektromotor benzinové šetstnáctistovce o výkonu 110 nebo 132 kW – maximálně tedy jde o 133 kW (180 k) nebo 165 kW (225 k). S nimi je možné ujet na baterii necelých šedesát kilometrů.

Z nabídky mezigeneračně vypadly dvoulitrové turbodiesely a benzinové šestnáctistovky bez elektroasistence v civilním provedení (do dubna 2019 jste mohli dostat až 165 kW) i pro ostrou verzi GTi. Ta nabídla 200 kW a později 193 kW – s ní u této generace 308 bohužel nelze počítat. Zde je vrcholem ne silný motor, ale bohatá výbava – v tomto konkrétním případě nejvyšší GT Pack.

Kolik displejů máš, tolikrát jsi Peugeotem

A s ní působí vnitřek 308 velmi hodnotně a moderně. Ctí základní stavbu, kterou známe třeba z 508: níže uložený a spíše menší volant, vysoko umístěný přístrojový štít, středový tunel zužující se směrem vzad nebo obrazovku infotainmentu natočenou lehce k řidiči. Ale máme tu i jisté zajímavé odlišnosti.

Jako první vás do očí praští panel i-Toggles, což je dotykový displej, fungující jako řada nastavitelných tlačítek/zkratek. Můžete si sem do vedle sebe umístěných dlaždic přetáhnout z hlavního displeje oblíbené funkce, nastavení klimatizace, aplikace, telefonní kontakt nebo třeba vstup do menu masážních sedadel. Jde o šikovný nápad, jak mít nejpoužívanější věci hezky po ruce – panel má každá 308 s výjimkou základní verze Active Pack, takže nejde jen o záležitost elitních výbav. Řešení panelu i-Toggles by mohlo být dotaženější – například by zde mohlo být plus-minus ovládání teploty klimatizace, které jinak musíte hledat na hlavní obrazovce. Alespoň že hlasitost má vlastní ovládací kolečko.

S infotainmentem a jeho 10“ displejem (již v základní výbavě) je snadné pořízení – nic složitě nehledáte, zobrazení si můžete přizpůsobit tak, jak potřebujete, a hlavu vám nezamotá ani 3D navigace TomTom Connected. Ta je standardem ve všech výbavách kromě základní Active Pack. Infozábavní systém podporuje bezdrátové zrcadlení chytrého telefonu a připojení přes Bluetooth pro dvě zařízení. Za zmínku určitě stojí 360stupňové parkovací kamery, které mají na rozdíl od starších Peugeotů konečně důstojné rozlišení – ta zadní má navíc ostřikovač.

Oba displeje na palubní desce mají vysoké rozlišení a hezky ostrý obraz, to samé platí o digitálním přístrojovém štítu (standard ve všech výbavách). U něj si můžete nastavit grafiku s klasickými budíky nebo třeba minimalistické zobrazení se základními údaji. Od výbavy GT má i holografickou funkci, kdy vám některé prvky promítá na zkosené sklo v kapličce díky druhému displeji. Což vypadá efektně, ale pokud vám levitující ukazatele nevyhovují, tuto funkci můžete v menu vypnout.

Dvouramenný volant hezky padne do ruky, ale v určitých pozicích a se specifickými tělesnými proporcemi bude vadit ve výhledu na přístrojový štít. I zde totiž Peugeot pokračuje ve svém rozvržení interiéru s představou, že máte volant nízko u klína a do kapličky koukáte přes něj. Možností jak dosáhnout uspokojivého nastavení, kdy máte kormidlo v příjemné poloze a na displej vidíte, je zde sice více než třeba u malé 208, ale stejně jako u jiných nových Peugeotů je zde pozice za volantem otázkou tělesné stavby, výšky řidiče a ochoty přistoupit na záměr těch, kteří kokpit navrhovali. Zdaleka nejde o univerzální řešení, které vyhoví všem.

Když ale vhodnou pozici najdete, oceníte ovládací prvky v dosahu a na očekávatelných místech i komfortní sedadla s příjemně širokým sedákem: ve vyšších specifikacích u řidiče s certifikátem AGR, elektrickou bederní opěrkou a seřiditelností v 10 směrech i několika druhy masáže. Na středovém tunelu najdete hned tři odkládací místa, telefon se dá uložit do indukční nabíječky v tenké štěrbině ve středovém panelu. Pokud máte tlusté prsty, je poněkud obtížnější jej odtamtud vyštrachat. Dále máme na středovém tunelu nový elegantní volič automatické převodovky ve formě malé páčky, která na rozdíl od dřívějšího řešení á la rukojeť pistole nezabírá tolik místa.

Zadní sedadla jsou pro průměrně rostlého člověka použitelná bez problému. Sedáky by mohly být o chlup výše nad podlahou, ale pokud vzadu nehodláte pravidelně vozit vyšší dospěláky, není důvod ke stížnostem. Opěradla jsou ve všech výbavách dělená v poměru 40:20:40 a dají se sklopit téměř do roviny. Kufr má dle oficiálních údajů kapacitu 608 litrů, ale v této hodnotě je započítán i prostor pod dvojitou podlahou, kterou můžete mít buď v rovině s nakládací hranou, nebo v poloze spodní. Tento kousek byl vybaven Hi-Fi systémem Focal, jehož subwoofer je uložen právě pod deklem zavazadelníku a i když okolo něj najdete úložné schránky, z celkové dostupné kapacity nemalý kus ukrojí.