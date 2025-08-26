Peugeot 308 má novou tvář. Po modernizaci se drží trendů, na elektřinu ujede až 450 km

Po čtyřech letech na trhu dostala třetí generace Peugeotu 308 novou tvář. Modernizace hatchbacku a kombi SW přináší nejen kosmetické změny, ale rovněž ladí techniku a schopnosti modelové řady. | Peugeot 308 a 308 SW (2025) Zdroj: Peugeot

Nejpatrnější je tedy přepracovaná maska, která optimalizuje aerodynamiku vozu, nově ale taky v závislosti na zvolené výbavě nabízí trendy podsvícení části mřížky nebo i samotného loga Peugeotu. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Po stránce stylingu míří do výbavy taktéž nové designy kol a barvy karoserie. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

V oblasti techniky pokračuje vylepšený Peugeot 308 na různorodé paletě motorizací. Nejvíce ale potěší zájemce o elektrifikovaná provedení. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Čistě elektrický E-308 si udržuje výkon 115 kW (156 koní), ale díky větší kapacitě baterie (nyní využitelných 55,4 kWh, dříve 51 kWh) se mu prodlužuje dojezd na jedno nabití o 34 km na maximum 450 km. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Do výbavy elektromobilu míří taky funkce V2L pro napájení externích zařízení z baterie vozu (avšak skrze volitelný adaptér) nebo služba Plug & Charge pro zrychlení procesu nabíjení a placení u veřejných stanic. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Plug-in hybrid kombinující čtyřválcovou šestnáctistovku a elektromotor si teď polepšil o 15 koní na systémový výkon 195 koní (143 kW) a díky baterii o kapacitě 17,2 kWh (dříve 12,4 kWh) nyní nabízí o 20 km vyšší dojezd v čistě elektrickém režimu, tedy až 85 km. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Mild-hybridní tříválcová dvanáctistovka o výkonu 145 koní (107 kW) zůstává v nabídce, stejně jako naftový čtyřválec 1.5 BlueHDi o výkonu 130 koní (96 kW). | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

V kabině 308 se mnohé nemění. Známá architektura palubní desky s vysoko umístěnou kapličkou digitálního přístrojového štítu zůstává, nová je pouze grafika rozhraní. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Centrální 10palcový infotainment podporuje OTA (over-the-air) aktualizace a stále umí bezdrátové zrcadlením Apple CarPlay/Android Auto. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Dále nemusí ve výbavě chybět ergonomická sedadla certifikátem AGR, volitelně s masážní funkcí, ambientní osvětlení v osmi odstínech nebo prémiový audiosystém Focal. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Nakonec Peugeot dodává, že nejnovější 308 posunuje využití recyklovaných a obnovitelných materiálů na novu úroveň – v celkově konstrukci nyní zastávají přes 30 %, včetně použití recyklovaného hliníku nebo biomateriálů. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Cenovky modernizované řady 308 zatím neznáme, na trhu se novinka objeví letos na podzim. | Peugeot 308 (2025) Zdroj: Peugeot

Peugeot 308 má novou tvář. Po modernizaci se drží trendů, na elektřinu ujede až 450 km

Daniel Fuglevič
26. srpna 2025

V rámci modernizace ladí Peugeot hlavně dojezd elektrifikovaných verzí, na kosmetické úpravy však taky nezapomněl.

Po čtyřech letech na trhu dostala třetí generace Peugeotu 308 novou tvář. Modernizace hatchbacku a kombi SW přináší nejen kosmetické změny, ale rovněž ladí techniku a schopnosti modelové řady. Nejpatrnější je tedy přepracovaná maska, která optimalizuje aerodynamiku vozu, nově ale taky v závislosti na zvolené výbavě nabízí trendy podsvícení části mřížky nebo i samotného loga Peugeotu. Po stránce stylingu míří do výbavy taktéž nové designy kol a barvy karoserie.

V oblasti techniky pokračuje vylepšený Peugeot 308 na různorodé paletě motorizací. Nejvíce ale potěší zájemce o elektrifikovaná provedení. Čistě elektrický E-308 si udržuje výkon 115 kW (156 koní), ale díky větší kapacitě baterie (nyní využitelných 55,4 kWh, dříve 51 kWh) se mu prodlužuje dojezd na jedno nabití o 34 km na maximum 450 km.

Do výbavy elektromobilu míří taky funkce V2L pro napájení externích zařízení z baterie vozu (avšak skrze volitelný adaptér) nebo služba Plug & Charge pro zrychlení procesu nabíjení a placení u veřejných stanic.

Plug-in hybrid kombinující čtyřválcovou šestnáctistovku a elektromotor si teď polepšil o 15 koní na systémový výkon 195 koní (143 kW) a díky baterii o kapacitě 17,2 kWh (dříve 12,4 kWh) nyní nabízí o 20 km vyšší dojezd v čistě elektrickém režimu, tedy až 85 km. Mild-hybridní tříválcová dvanáctistovka o výkonu 145 koní (107 kW) zůstává v nabídce, stejně jako naftový čtyřválec 1.5 BlueHDi o výkonu 130 koní (96 kW).

V kabině 308 se mnohé nemění. Známá architektura palubní desky s vysoko umístěnou kapličkou digitálního přístrojového štítu zůstává, nová je pouze grafika rozhraní. Centrální 10palcový infotainment podporuje OTA (over-the-air) aktualizace a stále umí bezdrátové zrcadlením Apple CarPlay/Android Auto. Dále nemusí ve výbavě chybět ergonomická sedadla certifikátem AGR, volitelně s masážní funkcí, ambientní osvětlení v osmi odstínech nebo prémiový audiosystém Focal.

Peugeot dodává, že nejnovější 308 posunuje využití recyklovaných a obnovitelných materiálů na novu úroveň – v celkově konstrukci nyní zastávají přes 30 %, včetně použití recyklovaného hliníku nebo biomateriálů. Cenovky modernizované řady 308 zatím neznáme, na trhu se novinka objeví letos na podzim.

Zdroj: Peugeot | Zdroj videa: Peugeot

Peugeot

Peugeot je největší francouzská automobilka, od roku 2021 patřící do skupiny Stellantis.

Rodinná firma vznikla už v roce 1810, roku 1858 přijala svůj typický znak. První vozítko, kterému lze říkat automobil, Peugeot vyrobil v roce 1899.

Peugeot 108 • Peugeot 208 • Peugeot 308 • Peugeot 2008 • Peugeot 3008 • Peugeot 5008 • Peugeot 508 SW • Peugeot Rifter • Peugeot Traveller • Peugeot Boxer

