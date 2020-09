Peugeot 108 se údajně chystá do hrobu. Nahradí ho malinkatý crossover?

Prozatím se jedná o čisté spekulace a francouzský web Caradisiac ani neuvádí zdroj svých informací, podle něj to však pro malinký Peugeot 108 nevypadá do budoucna zrovna dobře. Automobilka údajně přemýšlí o ukončení výroby – život modelu představeného v roce 2014 ostatně míří ke konci a zájem o miniauto každým rokem upadá.

Ani poslední elektrický záchvěv jako v případě Škody Citigoe iV, kterou už mimochodem mladoboleslavská značka přestala nabízet, však Peugeot zřejmě nechystá. Místo toho chce najít zisky vlastně docela předvídatelným způsobem, který je na vlně dnešních trendů. Malinký hatchback by totiž mohl nahradit zbrusu nový malinký crossover.

Crossovery a obecně modely na zvýšených podvozcích se stále těší velké oblibě. Novinka případně označená jako 1008 by tedy zapadla pod současný Peugeot 2008 a nejspíše by mohla využít i stejnou CMP platformu. Pod kapotou byste tedy očekávali i poslední malé benzinové motory koncernu PSA, zatímco dieselů by se mohla značka pro malý model úplně zbavit.

Za další typ pohonného ústrojí totiž Caradisiac uvádí právě i elektrickou verzi po vzoru Peugeotu e-2008, který ze svého elektromotoru dává 100 kW (136 koní) a 260 N.m točivého momentu. Baterie o kapacitě 50 kWh pak zajišťuje malému crossoveru dojezd až 310 km (WLTP).

Ve výsledku tedy možná Peugeot míří i do segmentu těch vůbec nejlevnějších elektromobilů na trhu. Konkurovat by tak mohl i chystané elektrické Dacii Spring, která si dává za cíl být úplným low-costem na trhu Evropy. Pokud má francouzská publikace pravdu, nepřímého nástupce 108 bychom se dočkali někdy na přelomu roků 2021/2022.