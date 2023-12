Peugeot 106 Rallye S1 je miniaturní silniční závoďák. Na co si dát pozor před jeho koupí?

Recenzovaný Peugeot 106 se uvedl v roce 1991, když po tříleté odmlce nahradil u nás nepříliš známý model 104. Dle někdejších zvyklostí v označování modelů šlo o prvního zástupce šesté generace vozů Peugeot (proto šestka v názvu). Stošestka byla o něco menší než model 205. Technicky však nešlo o zcela novou konstrukci, když se vyšlo ze Citroënu AX. Kromě podvozku a podlahové plošiny převzala 106 také pohonné jednotky z řady TU (benzinové) a TUD (vznětové).

Hned na začátku Peugeot nabídl také sportovní verzi XSi s motorem 1,4 litru navenek charakteristickou plastovými lemy blatníků. Její motor TU3F J2 poskytoval i díky vyspělému vstřikování Bosch Motronic MP3.1 nejvyšší výkon 69 kW. Auto jezdilo výborně, a to jak po stránce motorové, tak zejména podvozkové. Spíše než o vyloženě sportovní náčiní šlo o malé GT, neboť i výbava XSi byla velmi bohatá, takže auto mohlo mít třeba vyhřívané přední sedačky či systém ABS. Kupodivu, posilovač řízení v nabídce v téhle verzi nikdy nefiguroval, ale v praxi to vlastně ani moc nevadilo.

To opravdové sportování dorazilo v roce 1993 s verzí Rallye. Při jejím vývoji bylo stejně jako u větší a starší 205 Rallye dosaženo velmi nízké hmotnosti, a sice maximálním ošizením výbavy. Třeba dveře jsou čalouněné jen zčásti, čili na vás v kabině vykukuje holý plech v barvě karoserie (jako třeba u vozů Škoda 105/120). Barva byla téměř vždy bílá, ale nabízela se také modrá, červená či černá. Interiér sedadly a tříramenným kůží obšitým volantem kopíroval XSi, naopak červený koberec se uplatnil už ve větší a starší 205 Rallye.

Menší, ale výkonnější

Motor rallye je specifickou verzí agregátů řady TU. Ty byly běžně dostupné v objemech 1,0, 1,1, 1,4 a 1,6 litru. Jenže čtyřválec recenzovaného auta je třináctistovkou. S větší čtrnáctistovkou má shodné vrtání 75 mm. Menšího objemu tak bylo dosaženo zkrácením zdvihu „na klice“ ze 77 na 73,2 mm. Jinak řečeno, z nečtvercového motoru se stal podčtvercový nebo také krátkozdvihový. Takhle koncipované motory točí obyčejně vyšší otáčky, které jsou u nepřeplňovaného motoru tou hlavní finesou, jak zvýšit jeho specifický výkon. Druhou je zvýšení kompresního poměru.

Když to srovnáme, tak standardní čtyřválec 1.4 (TU3) nabízel 55 kW/5800, v XSi již zmíněných 69 kW/6600, a v rallye agregát zmenšený o 0,1 litru dokonce 72 kW, ovšem až při 7200/min. Jeho kompresní poměr činí 10,2 : 1 (u běžné 1.4 je to 9,3, respektive 9,9 : 1 u XSi). Motor 1.3 poháněl už zmíněnou 205 Rallye. V ní se však o přípravu směsi staral dvojitý karburátor Weber. To vylučovalo použití řízeného katalyzátoru, takže z toho důvodu měla tahle verze prodávaná v Německu devatenáctistovku z řady XU. Verze pro 106 Rallye má ale od začátku vstřikování, a sice vícebodové Magneti Marelli 8P, a tedy pracuje s řízeným katalyzátorem.

Zkontrolujte nádobu

Motory PSA řady TU se vyráběly od roku 1986 až do druhé dekády 21. století. Z hlediska spolehlivosti a odolnosti jde o jedny z nejlepších motorů posledních desítek let. I po mnoha letech většinou dobře slouží. Jejich největší zrada obecně se ukrývá v selhávajícím těsnění hlavy válců. Jak nám před časem prozradil Tomáš Arnošt, který se v Kocbeřích kousek od Trutnova již léta zabývá servisem peugeotů a citroënů a je zároveň sběratel Peugeotů 205, problém spočívá v malé vzdálenosti olejového a vodního kanálu.

V praxi tak obyčejně pronikne chladicí kapalina do oleje nebo je tomu obráceně. Dle zkušeností Tomáše Arnošta je ale častější olej ve vodě. I proto bývá velmi často znečištěná expanzní nádoba chladicí kapaliny. Přesto to neznamená, že kupované auto má tenhle problém. Stačí, aby bandasku po výměně hlavového těsnění mechanici nepropláchli.

Výměna těsnění hlavy válců zabere specialistovi asi čtyři hodiny práce. Při výměně se musí rovněž zafrézovat dosedací plocha hlavy a neobejde se to bez nových rozvodů, které jsou řešeny ozubeným řemenem. Tomáš Arnošt to celé udělá přibližně za 8000 korun. Výhodou motorů řady TU je skutečnost, že na ně lze stále sehnat dost součástek, jež ani nejsou drahé.

Specifická zadní náprava Zadní náprava je u Peugeotu 106 tradiční specifickou konstrukcí PSA s podélnými rameny uloženými v jehlových ložiskách odpruženými příčnými torzními tyčemi. Známé problémy způsobené průnikem vlhkosti do uložení ramen se tak týkají i jí „Pokud se vyskytne vůle v jehlových ložiskách a podchytí se včas, stačí vyměnit pouze je, což sice ne vždy jde snadno, ovšem uložení ramen se stále dodává coby opravná sada. Taková oprava u mě vyjde na 4000 korun obě strany. Pokud se ale vůle neřeší, ložiska časem vydřou vnější pouzdra a zároveň se opotřebí čep, který ložisky prochází. Pouzdra se musejí nově takzvaně vyfutrovat a čep vyměnit. A to už je citelně dražší: běžně 10 000 až 12 000 korun,“ informuje specialista na peugeoty a citroëny Tomáš Arnošt z Kocbeří u Trutnova.

Koroze a plavající záď

Největším nepřítelem Peugeotu 106 je, jak asi tušíte, koroze karoserie. Nikoliv ta povrchová, která je zde v menšině, ale spíše hloubková, strukturální. Jen málo současných 106, pokud už to někdo neopravil, nemá zkorodovanou podlahu spolu s nosníky v zadní části. Ta posléze napadne také zadní podběhy, což je v extrémním případě vidět v zavazadelníku. Problém představuje zejména napojení bočnic na podlahu.

Jenže Peugeot 106 koroduje také v přední části. Zcela běžně bývá zrezlý pravý nosník v motorovém prostoru (z pohledu řidiče) v jeho přední části, která je současně deformační zónou, pohlcující nárazovou energii. Jde o nějaký principální problém některých vozů skupiny PSA, protože stejným neduhem trpí nejen sourozenec 106, Citroën Saxo, ale i větší a novější Peugeot 206. Kupodivu, třeba u starší 205 nebo větší 306 se uvedený rébus nevyskytuje.

Se Citroënem Saxo sdílí 106 rovněž zavěšení kol. Vpředu je uplatněn modifikovaný McPherson s trojúhelníkovými rameny uloženými přímo do držáků, které jsou přivařené k předním nosníkům. Čili 106 nemá přední nápravnici. Proto bychom se u takhle starého auta určitě zajímali o stav uchycení z hlediska koroze. Pouze XSi a Rallye mělo lepší, a tedy nejúčinnější verzi stabilizátoru s dlouhými táhly zavěšenými k tlumičovým vzpěrám.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak ramena existovala ve dvou variantách – plechová, a tudíž stejná jako u civilních verzí nebo, a to je velmi zajímavé, kovaná, tvořená kulatinou podobající se komponentům závodních aut. U takhle starého auta je klíčová dostupnost náhradních dílů. Ty běžné seženete u obecných prodejců. Horší to je se specifickými součástkami.

Peugeot na 106 prakticky nic nedodává, takže musíte zkusit hledat, kde se dá. Situaci vám může usnadnit britský internetový obchod příznačně pojmenovaný 106parts. Právě ve Velké Británii jsou tyhle ostré peugeoty dodnes oblíbené. Nabídka je rozdělena podle verzí, přesněji motorizací.

Pokud nahlédnete do sekce věnované původní 106 Rallye označené S1, najdete tady poměrně širokou nabídku dokonce i velmi speciálních součástek. Ceny jsou různé, k nim je ale potřeba připočíst poštovné, které není z Anglie právě levné, a také poplatek za celní služby. Jen pro zajímavost, třeba palivové podávací čerpadlo vyjde na 341 liber.

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 11/2023. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.