Pět epických závodů sezony 2019 FIA WTCR opět na obrazovkách Eurosportu

29. dubna od 11:30 na programu E1 – nejzábavnější závody sezony plné dramatických situací, závody, které se navždy staly součástí historie WTCR.

Závody pečlivě vybíral tým Eurosport Events, začínáme druhým závodem v Maďarsku:

Maďarsko (Race 2): Girolami se v náročných podmínkách probojoval ze 6. místa za vítězstvím

Slovensko (Race 1): Vervisch se probil o osm míst a slavil triumf

Německo (Race 1): Slipstreaming na legendární severní smyčce Nürburgring Nordschleife

Macao (Race 2): Muller a Guerrieri hvězdami silniční strategicke bitvy

Malajsie (Race 3): Rozhodující závod o titul a boj do závěrečných kol

Eurosport 1 představí závody 29. dubna v těchto časech:

Race 2, WTCR Maďarsko: 11:30

Race 1, WTCR Slovensko: 12:00

Race 1, WTCR Německo: 12:30

Race 2, WTCR Macao: 13:00

Race 3, WTCR Malajsie: 13:30

Fanoušci mohou hlasovat o nejlepší závod sezony online na oficiálním facebookovém profilu WTCR:

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

Připomeňme krátce vybrané závody:

Maďarsko (Race 2)

Vítěz Girolami: „Neuvěřitelné, šílený závod! Věděl jsem, že by za těchto podmínek mohl právě tak bláznivý být. Rozhodl jsem se držet se hladkých pneumatik a závod jsem si opravdu užil.“

Slovensko (Race 1)

Vítěz Vervisch postupoval z devátého místa na startovním roštu: „Úžasný závod, úžasný výsledek. Už od startu jsem možná riskoval více než ostatní.“

Německo (Race 1)

Vysoké rychlosti v Döttinger Höhe na Nürburgring Nordschleife. Vítěz a pozdější mistr světa Michelisz předjel z první pozice startujícího Guerrieriho hned v prvním zatáčce a brzy si vyjel náskok. Vítěz Michelisz: „Mých posledních několik startů bylo celkem špatných, řekl jsem si, konečně to můžeš dokázat!„

Macao (Race 2)

Muller a Guerrieri v napjaté strategické pouliční bitvě. Na legendárním Circuito da Guia není nikdy o drama nouze. Vítěz Muller: „Měl jsem fantastický start a poté bylo jasné, že se musím probít přes Guerrieriho a Ceccona.“

Malajsie (Race 3):

Dramatické vyvrcholení MS, do Malajsie přiletěl vedoucí Michelisz s náskokem pouze 9 bodů na Guerrieriho. Neuvěřitelný závod rozhodl Guerrieriho výlet do trávy po jednom z kontaktů. „Ztrácím výkon“, křičel zoufale do rádia, zatímco si Michelisz jel pro titul.