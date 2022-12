Perličky ze zákulisí budoucího Bugatti: Původně se počítalo s SUV, místo toho bude epickým spojením dvou světů

Mate Rimac má jasnou představu o novém Bugatti. Půjde o zcela nové auto s interně navrženým hybridním pohonem. Hodně ho naučila Nevera.

Je neuvěřitelné, že automobilka Rimac založená v roce 2009 to za deset let dotáhla od elektrifikovaného BMW M3 k epickému hyperautu a přidružení značky Bugatti. Ta na tom před lety nebyla nejlépe a Volkswagen měl několik možností, co s ní udělat, včetně jejího zrušení. Budoucnost Bugatti byla předmětem vášnivých diskusí, protože četné skupiny uvnitř koncernu neměly jednotný názor. Nakonec se vedoucí strategie rozhodl oslovit Mata Rimaca s nabídkou převzetí.

Pro Bugatti to byla nejlepší cesta, protože Rimac disponuje prvotřídní technologií pro další vývoj modelů. Od návrhu ke kompletnímu přesunutí Bugatti pod nová křídla to trvalo dva roky. Mate se v rozhovoru svěřil, že nešlo o jednoduché rozhodnutí, ale lákalo ho přijít po Chironu a jeho derivátech s dalším převratným hyperautem. Původně ale mohlo být vše jinak.

Vedení automobilky s Matem plány na další vůz konzultovalo a Stephan Winkleman za ním nejednou přišel s myšlenkou plně elektrického SUV ve stylu Ferrari Purosangue. Mate ale nakonec prosadil strategii zachovat linii supersportů a vážnost svého záměru stvrdil vývojem vlastního motoru. To znamená, že modely Mistral a Bolide budou závěrečnou epizodou čtyřikrát přeplňovaného osmilitru W16. Produkci doplní ještě pár jednotek vyrobených do závodních vozů. Je neuvěřitelné, že tato jednotka se dožila 20 let. Vzhledem k naplněným výrobním kapacitám do roku i pro rok 2024 můžeme příchod nového krále očekávat nejdříve v roce 2025.

To je spousta času, ale Rimac má před sebou hodně práce. Místo vzájemného křížení modelů se rozhodl postavit hybridní Bugatti úplně od začátku. Dle jeho slov máme očekávat neprosto bláznivý výtvor plný futuristických technologií včetně autonomního driftovacího režimu už od 60 km/h. V jádru ale půjde stále o tradiční Bugatti. Luxusní vůz vhodný na návštěvu opery, který vás následně domů odveze po dálnici rychlostí 400 km/h.

Co se týče budoucnosti značky, Mate pracuje s myšlenkou řady cenově dostupnějších modelů, ale zůstává otázkou, zda půjde o supersporty nebo hypersporty trochu jiného charakteru. Na trh totiž přichází řada nových značek, jejichž elektrické pohony disponují epickými výkony za ceny, kterým by se Bugatti nemuselo přiblížit. Co se týče technologií, Nevera je ve srovnání s konkurencí o generaci napřed, takže Mate má možnost sledovat, jakým způsobem změní elektrifikace hlavní hráče jako Ferrari, Lamborghini, McLaren a další tradiční značky. V závislosti na tom upraví strategii.

Podle něj je zajímavý neutuchající zájem o analogová auta a technologie umocňující větší propojení vozu a řidiče. Příkladem je simulované řazení od Koenigseggu. Naopak aktuálním tabu je vodíkový pohon vzhledem k nedostatečné infrastruktuře, náročné výrobě i distribuci. Co se týče elektromobilů, Nevera firmu naučila, že výkon není vše. Při vývoji se Rimac soustředil jen na něj, což přineslo certifikovaný dojezd jen 490 km. Sám Mate Rimac přiznává, že pokud by se více zaměřil na efektivitu, mohlo to být až o polovinu lepší. Nevera byla pro Rimac drahá škola, stále má co zdokonalovat, ale získané vědomosti zároveň poskytnou lepší základ pro Bugatti.