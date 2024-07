Peklo opět zamrzlo. Toto je elektrický Nascar s výkonem 1360 koní, má tři motory a malý akumulátor

Společnosti Nascar a ABB představují elektrický prototyp budoucího závodního stroje, který není poháněn osmiválcovým motorem, ale elektromotorem. Vůz byl představen v rámci partnerství mezi těmito značkami a má poukazovat na to, že i tradiční americký sport se chce podílet na zdravější planetě. Na druhou stranu prý tvůrci chápou, že historie spalovacího motoru v závodech je závazná, ale tak nějak nevíme, co si pod tím představit.

No ale k tomu autu - vzniklo ve spolupráci s automobilkami Chevrolet, Ford a Toyota, které se účastní právě těchto závodů. Výsledný vůz má akumulátor o kapacitě 78 kWh, který pohání třímotorovou pohonnou soustavu. Konkrétně se má jednat o šestifázové elektromotory Stard UHP, které mimochodem dovedli elektrický SuperTruck od Fordu k letošnímu vítězství na Pikes Peak.

Celkový výkon prototypu činí 1000 kW (1360 koní). Novinka jezdí na upraveném Next Gen šasi a řízení, zavěšení, brzdy a kola jsou deriváty z aktuálního šampionátu. Prezentované vozidlo má karoserii ve stylu crossoveru. Nascar chce být se znečištěním planety na nule do roku 2035. Uvidíme, zda se mu to podaří splnit.

Letošní ročník závodů odjíždí vozy na zmíněném Nex Gen šasi, přezdívanému také Gen-7. Má rám z ocelových trubek a integrovanou ochranou klec. Motor o objemu 5,86 litru je atmosférický a kola pohání přeš pětistupňovou sekvenční převodovku. Suchá hmotnost vozu je 1451 kilogramů.