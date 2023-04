Passat by nevzniknul bez pomoci Audi, teď slaví 50 let. Obnovil zájem o Volkswageny, dnes musí bojovat s SUV

Název Passat odkazuje na větry pasáty – dle stejného principu byly pojmenovány i následující modely Golf nebo Scirocco. Co má znamenat vám nejlépe vysvětlí zpráva tiskového oddělení Volkswagenu z 23. května 1973: Náš nový model vznikl jako EA 400 (EA = Entwicklungsauftrag), chtěli jsme ho nazvat typ 511, ale do diskuze vstoupila myšlenka jmen a žádné číslo nás neoslovilo víc. Do soutěže o pojmenování vstoupili právníci, u číselných kombinací není výběr volný, u jmen ještě méně, a dobrý zvuk nestačil: muselo to být slovo, o kterém se dá něco říct, jméno s významem. Zvítězil Passat, bezpečný vítr na plavbu kolem světa. Důslednost je ctnost. Slovo pochází z italského passata ve významu přejít. Pasáty tvoří spojovací pás kolem Země, vanou rovnoměrně přes moře od východu na západ, radost dávných kapitánů plachetnic a urychlovač mezikontinentální letecké dopravy dnes; severovýchodní pasáty na naší polokouli, jihovýchodní pasáty na jižní polokouli. Kolumba zanesly pasáty do Ameriky. Kronikář objevitelských plaveb uvádí: „Po vyplutí flotila brzy dorazila do oblasti severovýchodních pasátů - jedné z nejkrásnějších oblastí všech moří, která ukazuje oceán v jeho nejlepší kráse. Modrá obloha, stabilní vítr, který nejlépe vyhovuje námořníkům, jen mírně rozbouřené moře, nikdy ne příliš horký, ale vždy příjemně teplý a přitom svěží vzduch činí z cesty v severovýchodním pasátu jedno z největších potěšení, které může člověk zažít - Kolumbus sám zjistil, že k vyvolání představy, že se člověk nachází v květnu v nejkrásnější Andalusii, chybí už jen zpěv slavíků…“ Není pochyb o tom, že jde o dobré jméno, které není vytržené ze vzduchoprázdna. Náš Passat nabízí to, co jeho jméno slibuje: pohodlí a dobré klima, bezpečnost a konzistentní výkon.