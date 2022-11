Parkování ve velkoměstech má skvělé řešení. V New Yorku za něj dáte 14 milionů

Mnoho aut, málo prostoru – klasický problém, který řeší každé větší město. Tento nápad by mohl řidičům hodně pomoci.

Kam s ním? Auta v mnoha městech přibývají rychleji než parkovací místa a ulice nejsou nafukovací. Řešení existují, ale nejsou jednoduchá ani levná. V New Yorku řeší problém s nedostatkem prostoru pro zaparkování tímto chytrým systémem, který najdeme ve velmi luxusních rezidenčních budovách.

Sledovat jej při práci je potěšením pro každého milovníka techniky, funguje to následovně: Přijedete do garáže a použijete RFID čip. Z podzemí přijede vozík, na nějž vozidlo umístíte. Kamery zkontrolují, zda má auto zavřené dveře a kufr, a poté vozík odjede i s autem do podzemního regálového systému.

Až budete chtít odjet, stačí opět použít čip a vůz vám podobným způsobem zase přijede – a navíc se otočí do správného směru kvůli snazšímu výjezdu. Tato hezká hračka ale není pro každého. Televize CNBC informuje, že jedno takové místo v New Yorku může vyjít na 300 až 595 tisíc dolarů, což je zhruba 13,8 milionu korun. Pro majitele bytů za miliony dolarů ale určitě jde o výhodnou koupi s maximálním komfortem a bez nutnosti pohybovat se v potemnělých podzemních garážích.