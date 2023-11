Paříž si došlápne na SUV. Chce jim zdražit parkování, i těm elektrickým

V Paříži je v přípravě místní referendum, v němž by obyvatelé měli rozhodnout o zdražení parkování primárně pro vozy kategorie SUV. „Potřebujeme snížit počet a velikost aut ve městě, proto předložíme k hlasování otázku, kolik místa by mělo být v Paříži pro tento typ vozidel,“ sdělil agentuře Reuters náměstek primátora David Belliard. „Hlasování je vzkazem všem, kteří nadále používají svá soukromá auta, protože jsou nejbohatší: Ne! Za pár let, za pár měsíců nebudou s takovým chováním v Paříži vítáni,“ pokračuje.

K odlišení vozidel, která pro francouzskou metropoli představují zátěž, má být použita jejich hmotnost. Tu by stanovovaly kamery podle navázání na registrační značky. Radnice si představuje, že by se opatření týkalo vozů se spalovacím motorem o hmotnosti přes 1,6 tuny a elektromobilů nad dvě tuny – tedy i řady zcela běžných vozidel mimo kategorii SUV.

Jak správně upozornil prezident francouzské Asociace řidičů Phillipe Noziere, automobily jsou nyní větší a těžší i kvůli bezpečnosti. „Jsou symbolem jiné doby, symbolem drcení ostatních. Protože je to těžší auto, spotřebuje více paliva, a tím pádem více znečišťuje životní prostředí. Takže si myslím, že je normální je více zdanit,“ vyjádřil se pro agenturu Reuters pařížský obyvatel Henri Duret.