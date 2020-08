Pamatujete DIOSS Rebel Nova? Z malého sporťáku je jednorožec českých silnic

Širší veřejnosti neznámý sportovní vůz značky DIOSS si možná trochu pamatujete z minulosti. Jeho zrod byl totiž v období roku 1994 vcelku silně medializován a vypadalo to, že díky silné propagaci v televizi i tisku se klatovské firmě DIOSS vážně podaří spustit výrobu nového českého sporťáku.

DIOSS přitom nebyl jakousi mladou firmou, která by se bez zkušeností rozhodla dobýt Česko vlastním autem. Pod sebou měla společnost v Klatovech dealera Škody, nabízela vlastní model nákladní tříkolky a podle všeho také kabriolet na základě Seatu Ibiza. DIOSS se prostě zabýval tak trochu vším, hlavně když se jednalo o auta.

Technika Škody, design od Krále

Mnohem rozsáhlejším projektem měl být ale sporťák Rebel, na němž se začalo pracovat v roce 1994. DIOSSu se navíc podařilo ke tvorbě vozu přizvat i známého českého designéra Václav Krále. Právě on navrhl tvary kompaktní dvoumístné karoserie, která byla vytvořena z kompozitu a plastových dílů.

Pod karoserií se nacházel trubkový rám a podvozek využívající částečně komponenty Škody Felicia, avšak s novými pružinami a nastavitelnými tlumiči. 14palcová litá kola pak schovávala kotoučové brzdy Lucas. Rozměry byly opravdu subtilní, na délku měřil Rebel 3850 mm, na šířku 1650 mm a vysoký byl pouze 1250 mm. Celková hmotnost se zastavila na skvělých 840 kg.

I proto stačilo doprostřed rámu uložit klasický čtyřválec z Felicie o objemu 1,3 litru, který byl vyladěn na 109 koní (80 kW), a malý sporťák upaloval až 170 km/h. Výkon se pochopitelně přenášel na zadní nápravu, a to skrze šestistupňovou manuální převodovku.

Velice rychle k zániku

První ještě nehomologovaný prototyp v modré barvě se představil v roce 1995. Vůz dostal pozměněné jméno DIOSS Rebel Nova, neboť projekt v tuto dobu začala sponzorovat tehdy ještě mladá televize Nova, která v projektu viděla oboustrannou reklamu.

S částečnou komerční podporou tak vypadala plánovaná malosériová výroba až 250 kusů ročně vcelku reálně. O vůz ke všemu projevovali zájem potencionální kupci z Česka i zahraničí a novinku chtělo prodávat i několik dealerů značky Škoda.

Spuštění produkce ovšem předcházela ještě tvorba dvojice dalších prototypů, a to již ve spolupráci s firmou Ecorra, kterou můžete znát třeba díky známé závodní Tatře Ecorra Sport V8. Záměrem bylo, že výroba proběhne rychleji pod dohledem profesionálů z oboru.

Bohužel samotná homologace a nutné úpravy pro přihlášení vozu na silnici zajistily, že do projektu DIOSS směřoval čím dál více peněz a času. Do dvou let se podařilo homologovat pouze jeden kus, přesněji novější žlutý prototyp, a v tuto chvíli už byl DIOSS silně zadlužen. Podle všeho do projektu spadlo kolem 13 milionů korun.

Původní vozy stále existují

Změna vedení firmy v roce 1997 se nesla ve znaku snižování nákladů a rušení ztrátových projektů. Do plánů ukončení se dostal pochopitelně i Rebel Nova a tímto nastalo ukončení veškerých prací na vývoji vozu.

Nedokončený projekt s jediným homologovaným vozem a dvojicí rozestavěných prototypů se DIOSS snažil prodat řadě dalších firem u nás i na Slovensku, ale nikdo o český sporťák neměl zájem. Automobily tak zůstaly bez jakékoliv ochrany trčet venku na pozemku firmy, kde je čekalo chátrání bez známky naděje.

Ačkoliv budoucnost Rebelu Nova vypadala ke konci 90. let opravdu mizerně, nakonec se všechna tři auta svým způsobem podařilo zachránit. Různými cestami se totiž dostala do rukou nadšenců a jednoduše lidí, kterým přišlo škoda potenciál unikátních vozů nevyužít. Zahlédnutí jednoho ze tří Rebelů na českých silnicích tak případně berte jako spatření opravdového jednorožce.