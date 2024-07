Pagani Huayra Epitome má V12 a manuální převodovku! I ti nejbohatší si musí nechat zajít chuť

To je ale rok, že jo. Automobilky do našich snů střílejí jeden divoký supersport za druhým a téměř každý týden se objeví zpráva o něčem zajímavém, co by se hodilo jako plakát nad postel. Sem tam je v těch autech hybrid, to jo, ale není to pravidlem. Důkazem je další přírůstek, kterým je Pagani Huayra Epitome. Tohle ovšem není sériové auto, je pouze jediný kus, a to od divize Grandi Complicazioni.

Za Pagani přišel zákazník s tím, že má vizi, kterou by rád zhmotnil (a samozřejmě pěkně tučné konto). V útrobách vozu je i nadále šestilitrový dvakrát přeplňovaný dvanáctiválec postavený od AMG, který produkuje 635 kW (864 koní) a 1100 N.m točivého momentu. To nejdůležitější je ale manuální převodovka, kterou dostává Huayra vůbec poprvé a jedná se o sedmistupňový Xtrac.

Kulisa řazení je jako u Mercedesu 190 Evo, jednička k sobě dolů. Sedmičku najdete tam, kde mají běžná auta šestku, tedy zcela vpravo dole. Zpátečka je vlevo nahoře. Vedle manuální převodovky se hledělo i na podvozek, Epitome se méně naklání v zatáčkách, noří při brzdění a zvedá při akceleraci. K tomu má tlačítko super soft, které do 150 km/h zcela uvolní nový aktivní podvozek.

Vůz má karbon-keramické brzdy s 398mm kotouči vpředu a 380mm vzadu. Pneumatiky jsou Pirelli P Zero Trofeo R s rozměry 265/30 R20 vpředu a 355/25 R21 vzadu. Maximální rychlost vozu je elektricky omezena, ale až na 350 km/h. Trochu jiný je i design vozu, všimněte si třeba předního nárazníku se světelnými pásy ve tvaru bumerangu. Cena samozřejmě nebyla zveřejněna.