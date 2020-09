Padl nový světový rekord ve slalomu. Zajela ho teprve šestnáctiletá dívka

V pátek 21. srpna se v Severní Americe pokusila motokárová závodnice Chloe Chambersová pokořit světový rekord v nejrychlejším slalomu. Za podpory tamního zastoupení Porsche se jí nakonec povedlo obkroužit 51 oranžových kuželů v čase 47.45 s a zapsala se tak do Guinessovy knihy rekordů.

Chambersové je teprve šestnáct let, od devíti let se ale aktivně pohybuje v motokárovém světě. Má za sebou několik závodů a nedělá jí problém se probojovat až na stupně vítězů. „Vypadá to snadné, ale opravdu není - motat se mezi padesáti kužely, pokusit se překonat rekord a vědět, že se nemohu dotknout ani jednoho. Cítila jsem velký nátlak,“ nechala se slyšet Chambersová.

Srpnová rekordní jízda se konala pod dozorem člena poroty Guinessovy knihy rekordů a správný čas hlídala telemetrie od společnosti Racelogic. Celkem 51 kuželů bylo rozmístěných v jedné linii s rozestupy 50 stop (15,24 metrů). Dosavadním držitelem rekordu byl Jia Qiang, který v roce 2018 zajel čas 48.114 s v Chevroletu Camaro RS.

Chloe Chambersová seděla za volantem Porsche 718 Spyder, jehož pohání atmosférický šestiválec o objemu čtyř litrů. Výkon 309 kW (420 koní) stačí k tomu, aby vůz vystřelil na stovku za 4,4 sekundy. To ale Chloe tak úplně nepotřebovala. Hodila se jí spíše perfektní vyváženost a brilantní ovladatelnost. Video si můžete pustit níže.