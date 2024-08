Ovladač s sebou! V nových Mercedesech si brzy zapaříte Fortnite nebo Starfield

Nabídka a kvalita her, které si lze zahrát skrze infotainmenty v autech, se opět rozšíří, tedy alespoň na palubě nejnovějších Mercedesů. Německá automobilka oznamuje nové partnerství se společností Boosteroid, největším globálním poskytovatelem cloudových her. Tato spolupráce už brzy zajistí, že si budou moci posádky v autě zahrát i celou řadu dnes nejznámějších herních titulů.

Boosteroid zprostředkovává hraní her z populárních platforem třetích stran, jako je Steam nebo Epic. Právě tuto aplikaci se Mercedes už příští rok chystá v Evropě uvést do svých infotainmentů MBUX třetí generace, kde bude dostupná v rámci volitelného rozšíření zábavního balíčku. Stáhnout půjde skrze App Store automobilky. K hraní her však budou uživatelé dále potřebovat i nutné předplatné v samotné aplikaci.

Aplikace už nyní umožňuje hraní na téměř jakémkoli zařízení od chytrých telefonů a televizorů až po klasické PC a notebooky, přičemž infotainmenty Mercedesu budou nyní patřit mezi další podporovanou možnost. V současné době nabízí Boosteroid přes 1000 her včetně dnes populárních titulů jako Fortnite, Sea of ​​Thieves, Rocket League nebo Starfield.

Vybrané tituly již Mercedes předvádí na probíhajícím herním veletrhu Gamescom, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet hraní uvnitř poslední generace sedanu třídy E. Infotainment MBUX a aplikace Boosteroid mimochodem podporují hraní skrze vlastní Bluetooth ovladač nebo přes chytrý telefon. Mercedes dodává, že spuštění her bude samozřejmě možné pouze ve stojícím zaparkovaném voze.

K rozšíření možnosti hraní her ve svých vozech má autombilka jasný důvod. „S rostoucí popularitou a kulturním významem počítačových her a esportu roste i jejich význam pro Mercedes-Benz a jeho zákazníky,“ uvádí značka v tiskové zprávě. Dle průzkumů v herní komunitě navíc očekává, že až 90 % hráčů bude do začátku roku 2030 upřednostňovat takzvané cloudové hraní, tedy streamování her v rámci služby přes vysokorychlostní připojení k internetu.