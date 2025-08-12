Německý tuner AC Schnitzer pokračuje v rozšiřování svého portfolia dílů, a přestože je nejznámější skrze ladění vozů BMW, mnohdy si pod střechou této automobilky odskočí také k úpravě modelů Mini. | Mini Cooper Cabrio od AC Schnitzer Zdroj: AC Schnitzer

Konkrétně se nyní pouští do sportovně laděného Mini Cooperu Cabrio s designovým paketem JCW, aby jej dále přiostřil – na ústrojí ve formě čtyřválcového dvoulitru o výkonu až 150 kW (204 koní) ovšem zatím stále nesahá. | Mini Cooper Cabrio od AC Schnitzer Zdroj: AC Schnitzer

Pro více koní tak musíte přímo k Mini a jeho plnohodnotným modelům John Cooper Works . | Mini Cooper Cabrio od AC Schnitzer Zdroj: AC Schnitzer

Komu by se ovšem tovární představa Mini o sportovním stylingu jaksi nezdála, může rovněž kabriolet doplnit novým splitterem, žebrováním bočních průduchů, nástavci prahů nebo grafikou na kapotě a bocích vozu. | Mini Cooper Cabrio od AC Schnitzer Zdroj: AC Schnitzer

Lepší projev motoru zajistí výfuková soustava s karbonem obloženými koncovkami, zatímco mezi vylepšení kabiny přihazuje firma sportovní hliníkové pedály. | Mini Cooper Cabrio od AC Schnitzer Zdroj: AC Schnitzer

V katalogu dostupných dílů pro Cabrio se objevují také nová 19palcová kola AC Schnitzer MI3 ve dvou barevných provedeních, nehledě na 10mm podložky pod kola... | Mini Cooper Cabrio od AC Schnitzer Zdroj: AC Schnitzer

...nebo přímo nastavitelný podvozek, respektive sadu nových pružin snižujících světlou výšku vozu až o 25 mm. | Mini Cooper Cabrio od AC Schnitzer Zdroj: AC Schnitzer

Tuner klasicky dodává, že jeho díly jsou dostupné jednotlivě i jako kompletní balíček konverze prezentované na fotkách. | Mini Cooper Cabrio od AC Schnitzer Zdroj: AC Schnitzer

Fotogalerie

Otevřený Mini Cooper zavítal k AC Schnitzer. Koně navíc nedostal, stylové doplňky ano

Daniel Fuglevič
12. srpna 2025

Výraznější kola, nižší podvozek, nějaká ta aerodynamická hrana navíc a kosmetický balíček pro malý kabriolet je hotový.

Německý tuner AC Schnitzer pokračuje v rozšiřování svého portfolia dílů, a přestože je nejznámější skrze ladění vozů BMW, mnohdy si u této automobilky odskočí také k úpravě modelů Mini. Konkrétně se nyní pouští do sportovně laděného Mini Cooperu Cabrio s designovým paketem JCW, aby jej dále přiostřil. Na ústrojí ve formě čtyřválcového dvoulitru o výkonu až 150 kW (204 koní) ovšem zatím stále nesahá.

Pro více koní tak musíte přímo k Mini a jeho plnohodnotným modelům John Cooper Works. Komu by se ovšem tovární představa Mini o sportovním stylingu jaksi nezdála, může rovněž kabriolet doplnit novým splitterem, žebrováním bočních průduchů, nástavci prahů nebo grafikou na kapotě a bocích vozu. Lepší projev motoru zajistí výfuková soustava s karbonem obloženými koncovkami, zatímco mezi vylepšení kabiny přihazuje firma sportovní hliníkové pedály.

V katalogu dostupných dílů pro Cabrio se objevují také nová 19palcová kola AC Schnitzer MI3 ve dvou barevných provedeních, nehledě na 10mm podložky pod kola nebo přímo nastavitelný podvozek, respektive sadu nových pružin snižujících světlou výšku vozu až o 25 mm. Tuner klasicky dodává, že jeho díly jsou dostupné jednotlivě i jako kompletní balíček konverze prezentované na fotkách.

Zdroj: AC Schnitzer | Zdroj videa: Mini

Mini

Původní Mini byla britská ikona 60. let. V osmdesátých letech byla výroba originálních Mini ukončena, v roce 1994 se pak značka patřící k Rover Group dostala pod BMW.

V roce 2001 se objevila nová generace  v podobě Mini One a sportovních verzí Cooper.

Mini Cooper • Mini Cabrio • Mini Clubman • Mini Countryman

