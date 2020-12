Otevřená Toyota Supra je oficiálně tady! Vypadá senzačně, je však jediná na světě

O obnažené verzi nové Toyoty Supra se mluví v podstatě již od jejího uvedení. Fanoušci se ptali hlavně na verzi targa, která byla nedílnou součástí předchozích generací, především pak celosvětově proslavené A80. Toyota již uvedla první prototyp, který byl určený pro letošní digitální veletrh tuningových vozidel SEMA.

Existuje tedy zatím jen jeden kousek, který Toyota vyrobila ve spolupráci s texaskou dílnou KC´s Paint Shop. Za výrobou karoserie targa nehledejte žádnou vědu, mechanici prostě vzali elektrickou pilu a začali se střechou prokousávat. Ta je ale bohužel tak tuhá, že jim to vůbec nešlo.

Ukrojit dva a půl centimetru supry prý trvalo půl hodiny. Nakonec však vzali těžší kalibr a část karoserie se podařilo vyndat. Nové střešní panely vyrobila automobilka pomocí 3D tiskárny. S nasazenými panely vypadá targa téměř stejně jako standardní model. Jenom prostým uříznutím střechy však úpravy na voze neskončili.

Aby se sportovní vůz nezačal kroutit, dostal ještě dodatečné výztuhy, se kterými by měl být stejně bytelný jako původní řešení. Toyota nyní vidí, že to jde. S vozem ale do výroby podle všeho jen tak nepůjde. Důvodem může být příbuzné BMW Z4 s karoserií roadster. Pokud byste ale hodně chtěli supru ve verzi targa, třeba vám ji zmíněná dílna opět vyrobí. Jen s těmi střešními panely to budete muset nějak vymyslet.