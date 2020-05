Ostrý Peugeot 208 ještě nemá vyhráno. Pokud ale vznikne, bude to elektromobil

Za humny se pomalu ale jistě připravuje bitva ostrých hatchbacků do zásuvky. Zatímco donedávna by na to ani nikdo nepomyslel, dnes už začínají na veřejnost prosakovat informace o zbrusu nové lize nástrojů pro okresní radovánky, které budou mít výfuk maximálně tak v elektrárně.

Mluvit do toho bude Renault, Honda, ale i Peugeot. Jeho nový hatchback 208 si o ostrou verzi svým vzhledem vyloženě říká. Jean-Philippe Imparato, muž v čele značky Peugeot, se o chystané novince rozpovídal pro britský magazín Car. Podle něj je však GTi nesmysl a nový vůz ponese jednoduše označení Sport. Zajímavé ale je, že vlastně nikdo ještě pořádně nepotvrdil, že skutečně vznikne.

Sport prý v řeči Peugeotu znamená vysoký výkon, nízké emise a nové zážitky. Samozřejmě se najdou tací, kterým se spojení sportování a elektřiny nelíbí a patří mezi ně i vysoce postavení lidé v automobilkách. Nemyslete si, že by třeba inženýři Peugeotu nechtěli turbem přeplňovaný tvrdý ostrý hatchback, co plive plameny po puštění plynu, ale bohužel to prostě nejde.

Imparato proto říká, že jestli uvede na trh ostrý model, bude to elektromobil. Finální rozhodnutí však padne až na konci tohoto roku. Magazín Car také přišel s informací, že ostrá verze Peugeotu e-208 bude mít výkon okolo 170 koní, který bude pohánět pouze přední nápravu.

Ale jak už jsme psali výše, zatím nic černé na bílém není. Ostrý Peugeot 208 je taková malá záhada. Víme tedy zatím, že pokud se opravdu dostane na výrobní linky, bude to čistý elektromobil a dost možná ponese název Sport, namísto tradičního označení GTi. Pokud dostane zelenou, představí se světu už v roce 2021.

Galerie doplněna o standardní Peugeot 208.