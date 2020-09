Ostrý Hyundai Tucson N na povedených ilustracích. Možná nejsou daleko pravdě!

O plánech ostré verze Hyundaie Tucson jsme se dozvěděli ještě před nedávným uvedením nové generace populárního SUV. Korejský web Korean Car Blog dříve uvedl, že Tucsonu N bychom se měli dočkat do dvou let. Novinka by se samozřejmě postavila nad sportovně střiženou výbavu N Line, přirozeně s ještě agresivnějším vzezřením.

Od brazilského grafika KDesign AG tak nyní přichází ilustrace možné podoby ostrého SUV. Nutno říct, že přiostřený design s jinak tvarovaným nárazníkem i druhou řadu světlometů Tucsonu poměrně sluší. Ostatně i standardní verze nové generace nyní vypadá s ostrými hranami a širším postojem mnohem sportovněji.

Nejzajímavější spekulace nicméně přišly dříve od korejské publikace, podle které si má vzít Huyndai na mušku Volkswagen Tiguan R a jeho dvoulitrový čtyřválec o výkonu 320 koní (235 kW). U korejského SUV se nicméně mluví o nasazení přeplňovaného 2,5litrového čtyřválce, který by zajistil přes 340 koní (250 kW).

Uvidíme tedy, jak se automobilka s výkonným SUV popere a zda si údajný 2,5litr najde cestu i do Evropy. Na starém kontinentu nás ovšem čeká nejprve uvedení čekaného hot hatche i20 N a později crossoveru Kona N, který nejspíš využije techniku i30 N a postaví se proti T-Rocu R od VW.