Ostrý Hyundai Ioniq 5 N je v českém konfigurátoru. Stojí jako Škoda Enyaq, auto máte na pár kliknutí

V dobách spalovacích motorů byl výkon určitou exkluzivitou. Zkrátka, pokud jste chtěli 700 koní, většinou nezbylo nic jiného než exotický supersport. Příchod elektromobility tento princip obrátil naruby, protože pokud chcete 478 kW, maximální rychlost 260 km/h a akceleraci na stovku za 3,4 sekundy, můžete mít klidně hatchback od Hyundaie.

Přesně těmito hodnotami se pyšní Ioniq 5 N s českou cenovkou startující na 1.799.990 Kč s 84kWh baterií a dojezdem 448 kilometrů. Výčet standardní výbavy by byl na celovečerní povídání, proto vynecháme nedůležitější prvky jako dálkové parkování, panoramatický kamerový systém, sledování mrtvého úhlu, kompletní LED světla nebo elektrické otevírání víka kufru.

V interiéru na vás čekají anatomická sedadla s nastavením výšky, vyhřívání předních a zadních sedadel, vyhřívání volantu, 12,3palcový digitální štít s head-up displejem a stejně velké multimediální zařízení s navigací a zrcadlením chytrých telefonů i audiosystém Bose. Odemykat i startovat lze digitálním klíčem prostřednictvím aplikace Bluelink.

Alternativou je provedení N Everyday, které vyniká kvalitnějšími sedadly s ventilací a digitálním zpětným zrcátkem. Za ni zaplatíte 1.839.900 Kč a tím vlastně končíte, připlatit si lze jen 25.000 Kč za panoramatickou střechu a lak karoserie. Pastelové provedení vychází na 11.900 Kč, metalíza stojí 19.900 Kč a speciální mat vyjde na 24.900 Kč. Záruka na 5 let bez omezení nájezdu, 8letá záruka na baterii omezená na 160.000 km, asistenční služba i tříleté aktualizace mapových podkladů jsou zdarma. To znamená, že za nejlepší Ioniq 5 N Everyday zaplatíte nanejvýš 1.893.180 Kč a to včetně velurových rohoží za 3290 Kč.

Zajímavé je, že na skoro stejnou cenu si můžete poskládat u Kodiaqa Coupé RS iV. Ten sice začíná na 1.704.900 Kč, ale tanec s příplatky do výsledku hodně promluví. Abychom byli fér, přidali jsme také nejdražší oranžový lak Phoenix za 34.000 Kč. Dále jsme dorovnali paketem Maxx za 50.000 Kč adaptivní podvozek a autonomní parkování. Paket dále obsahuje nastavení paměti sedadel a jejich masážní funkci. Tyto prvky Hyundai nemá, stejně jako vyhřívané čelní sklo. Pak tu máme tepelné čerpadlo za 30.500 Kč. Následně by bylo třeba smlouvou za 26.500 Kč vylepšit záruku na 5 let, i když s omezením na 150.000 km. Teoreticky tak jsme na srovnatelných 1.883.400 Kč.

Zatímco Hyundai tady končí, Enyaq pokračuje například tažným zařízením za 23.500 Kč, paketem sklápění sedadel z kufru za 8000 Kč a přenosnou nabíječkou v ceně 16.500 Kč. Takže ano, s domácí značkou si můžeme dopřát pár extra prvků, ale musíme se smířit se skoro polovičním výkone, 250 kW. Ve výsledku si tak můžete Enyaqa vyšperkovat na 1.931.400 Kč.