Ostré elektromobily jsou za dveřmi. Renault chce být nejlepší, musí ale vyřešit zvuk

Gilles Normans, vedoucí divize elektromobilů značky Renault, se rozpovídal pro britský Autocar o možnosti nástupu ostrých elektromobilů, potažmo hot-hatchů. Není tomu tak dávno, co tuto oblast nastřelil už produktový manažer Ali Kassaï, když magazínu Auto Express sdělil, že chtějí být v této oblasti lídry na trhu. Zmínil také, že ZOE R.S. by mohlo být přímým nástupcem Clia R.S.

Kam se to zatím posunulo? Gilles Normand dal jasně najevo, že chce s elektromobily vykrýt všechny segmenty trhu, ostré hatchbacky nevyjímaje. Ani konkurence nespí. Takové Mini už tento segment nakouslo svým prvním elektrickým modelem Cooper SE, ve kterém jsme už dokonce seděli.

„Lidé jsou zvyklí na menší dojezd ostrých modelů, takže na to budou připravení. Momentálně ale řešíme, o kolik by to mohlo být. Lidé se také bojí toho, že při jízdě neuslyší žádný řev. Pokud se tedy vydáme touto cestou, budeme ho muset vyřešit uměle“, svěřil se Autocaru.

Není pochyb o tom, že Renault má v této oblasti potenciál. Ostré modely umí a segment elektrických hot-hatchů je ještě v plenkách. Podobně jako Renault teď přemýšlí i Honda, která je ochotna postavit ostrý elektromobil, pokud jej lidé opravdu budou chtít.