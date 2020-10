Ostré BMW 128ti dorazilo do ČR. Mezeru na trhu vyplnilo, cena tomu ale odpovídá

O novém BMW 128ti potřebujete vědět tato základní fakta: v nabídce řady 1 je zařazeno mezi předokolku 120i a čtyřkolkou M135i xDrive, pod kapotou má dvoulitrový čtyřválec o výkonu 195 kW a točivém momentu 400 N.m, poháněna jsou přední kola, řazení obstarává osmistupňový automat Steptronic Sport, nechybí samosvor Torsen, sportovní podvozek snížený o 10 mm a řada prvků pocházejících z M135i. Třeba stabilizátory a jejich uložení. V porovnání s ním je však 128ti o přibližně 80 kg lehčí.

Necelý týden po oficiálním představení 128ti je k dispozici i jeho česká cena. Zatímco v Německu byla cena stanovena na 41.575 eur, což je dle kurzu ČNB asi 1.127.000 Kč, u nás vůz pořídíte už za 1.051.700 Kč. V porovnání s BMW 120i s převodovkou Steptronic je to celkem skok, protože to začíná na 812.500 Kč, srovnávat „konzumní“ verzi s ostrou předokolkou je ale mimo místo. Spíše by vás mělo zajímat, kolik ušetříte v porovnání s BMW M135i xDrive. To začíná na 1.203.800 Kč, rozdíl tedy činí přesně 152.100 Kč.

S modelem 128ti se BMW vydalo do revíru zaběhnutých ostrých předokolek, mezi které patří Ford Focus ST, Hyundai i30 N Performance, Honda Civic Type R či Volkswagen Golf GTI. Všechny tyto vozy jsou ostré předokolky s výkonem od 245 do 320 koní, jsou více či méně radikální a vybere si mezi nimi snad každý.

Ford Focus ST 2.3 EcoBoost s automatem stojí 956.900 Kč, Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI/202 kW by se mohl s automatickou převodovkou držet kolem 850.000 Kč (verze po faceliftu, s nímž přišel i automat, ještě české ceny nemá), Civic Type R 2.0 VTEC Turbo/235 kW automat nemá a i tak stojí nejméně 969.900 Kč a nový Golf GTI 2.0 TSI/180 kW stojí s převodovkou DSG nejméně 898.900 Kč. V případě GTI by se do srovnání lépe hodila verze TCR, která je na cestě, ale oficiálně se o ní zatím moc neví.