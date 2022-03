Ostrá Toyota Corolla je za rohem a naposledy láká vtipným videem. Všimli jste si všech detailů?

Tři sta koní, pohon všech kol a manuální převodovka. Pro nás to ale zřejmě nebude.

Do premiéry nového sportovního modelu od Toyoty zbývá už jen pár hodin. Blížící se odhalení nám automobilka připomíná vtipným videem, kde se soukromý detektiv snaží rozlousknout, o jaké auto tedy vlastně půjde. Na novinku jsme totiž byli lákáni velmi opatrně, většinou jen náznaky a letmými záběry z propagačních videí. Můžete se tak společně s detektivem podívat, jestli vám něco neuniklo.

Půjde samozřejmě o dlouho diskutovanou ostrou verzi modelu Corolla, která dostane označení GR-Four a techniku modelu GR Yaris včetně tříválcového motoru G16E-GTS, který by mohl posílit až na tři sta koní. Na pohon všech kol a šestistupňovou manuální převodovku nás navnadil už japonský magazín v minulém roku.

Posledně nás trochu zarazilo vyjádření britského zastoupení automobilky magazínu Evo, které prohlásilo, že vůz se do Evropy vůbec nepodívá. Jeho primárním trhem bude Amerika, kde naopak nemají model GR Yaris. Nic to nemění na tom, že je na GR Corollu spousta evropských fanoušků natěšených. Uvidíme tak, co nám Toyota nakonec oznámí.