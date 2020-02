Ostrá Cupra Leon má 4 motory a zbaví vás výčitek svědomí. Manuál nenabídne

Koncern VW pomalu dokončuje kompletní generační odměnu kompaktních modelů. Na silnicích už můžete potkávat novou Škodu Octavia, osmá generace Volkswagenu Golf oficiálně vstoupí na český trh v polovině března, před pár týdny se světu poprvé ukázal nový Seat Leon a zanedlouho dorazí také nové Audi A3. Každý z uvedených vozů bude mít i ostrou verzi, přičemž přednostní právo dostali Španělé.

Jak jistě víte, Seat předloni oddělil ostré modely od standardní nabídky a nabízí je pod značkou Cupra. Prvním modelem, který nesl logo Cupra, byla Ateca, která vstoupila na český trh loni v lednu. Souběžně s Cuprou Ateca se ještě pod značkou Seat prodávala i minulá generace ostrého Leonu, s novou generací však i tento model plně spadá pod Cupru. A tady je!

Ostrý Leon i v nové generaci zachovává pořádky nastolené předchůdcem. Nabídne karoserii hatchback a kombi, přední pohon i čtyřkolku a milovníci benzinu se budou moci dosyta nabažit a vybírat ze široké nabídky agregátů. Zatímco ostrý Volkswagen Golf nabídne kompletní spektrum motorů (zážehový, vznětový, plug-in hybridní) a nejinak na tom bude i nová Octavia RS, Cupra se tradičně zaměřila na motory TSI. Mají od 180 do 228 kW, a protože si to dnešní doba žádá, nechybí ani verze do zásuvky.

Novinku představuje právě plug-in hybridní verze, která kombinuje motor 1.4 TSI (110 kW) a elektromotorem (85 kW) a lithium-iontovou baterií (13 kWh). Výsledkem je systémový výkon 180 kW (245 koní), točivý moment 400 N.m a možnost ujet až 60 km na elektřinu. Výrobce říká, že z domácí zásuvky baterii nabijete za 6 hodin a s využitím wallboxu stáhnete dobu nabíjení na 3,5 hodiny.

Konkrétní čísla spotřeby a emisí zatím nejsou k dispozici, oficiálně ale klesnou pod 50 gramů C0 2 na kilometr. To znamená, že bude mít plug-in hybridní Cupra Leon nárok na EL značky a všechny výhody s ní spojené. Cupra doslova říká, že vrcholné sportovní výkony tak nemusejí být zatíženy žádnými výčitkami svědomí…

Plug-in hybridní verze bude dostupná jako hatchback i kombi s pohonem předních kol a naprosto stejně na tom budou i další dvě benzinové verze 2.0 TSI. Ta výkonově slabší nabídne 180 kW (245 koní) a 370 N.m, silnější má 221 kW (300 koní) a 400 N.m. Aby přední náprava neměla s přenosem hnacích sil na vozovku tolik práce, pomůže jí elektronicky řízený diferenciál VAQ řešený lamelovou spojkou.

Vrcholem nabídky bude 310koňová (228 kW) verze 2.0 TSI s točivým momentem 400 N.m. Nabízena bude pouze jako kombi (Sportstourer) a výhradně s pohonem všech kol. Podle výrobce zrychlí z nuly na stovku za méně než pět sekund a maximální rychlost bude elektronicky omezena na 250 km/h.

Hospodárnost, výkon i rychlost bychom tedy měli, milovníky přímého řazení ale Cupra Leon neuspokojí. Všechny motory budou nabízeny pouze s automatickou převodovkou DSG ovládanou by-wire voličem na středovém tunelu a páčkami pod volantem. Což o to, u hybridu (šestikvalt DQ400e) a vrcholné 310koňové verze se to dalo čekat, minulá generace vozu (Seat Leon Cupra) však uměla nabídnout přední pohon, manuál a až 310 koní výkonu.

Cupra Leon hatchback a Sportstourer: Základní technická data Motor 1.4 PHEV 2.0 TSI 2.0 TSI 2.0 TSI** Převodovka 6A 7A 7A 7A Zdvihový objem [cm3] 1395 1984 1984 1984 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 180*/- 180/- 221/- 228/- Točivý moment [N.m/min] 400*/- 370/- 400/- 400/- Maximální rychlost [km/h] - - - 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] - - - do 5 Kombinovaná spotřeba [l/100 km] do 2,1 - - - *systémový výkon a točivý moment, ** pouze kombi

Vedle specifického designu, který mezigeneračně zlepšil aerodynamiku až o 8 % a vy jej můžete zhodnotit v přiložené galerii, Cupra Leon nabídne specifické ladění podvozku a řízení. Výsledek má nabídnout nejpreciznější a nejpodmanivější zážitky z jízdy bez ohledu na zvolený motor. Řízení má progresivní převod, což znamená, že mění strmost v závislosti na rychlosti jízdy. Vlastnosti vozu je tradičně možné měnit prostřednictvím režimů Comfort, Sport, Cupra a Individual.

Vpředu jsou vzpěry MacPherson, vzadu víceprvkové zavěšení a tlumení obstarají elektronicky řízené tlumiče DCC. V porovnání s běžným Seatem Leon je světlá výška snížena o 25 mm vpředu a 20 mm vzadu, zpomalování mají na starosti brzdy Brembo a na výběr je z šesti typů litých kol. Verze s výkonem 180 kW (1.4 PHEV a 2.0 TSI) standardně vyjíždějí na osmnáctkách, výkonnější varianty mají kola o palec větší.

Cupra Leon a Cupra Leon Sportstourer: Rozměry karoserie Model Cupra Leon Cupra Leon ST Délka [mm] 4368 4642 Šířka [mm] 1800 1800 Výška [mm] 1456 1448 Rozvor [mm] 2686 2686

Vedle standardní Cupry Leon byly dnes v Martorellu odhaleny také závodní varianty Cupra e-Racer (500 kW/680 koní, 960 N.m) a Cupra Leon Competición (250 kW/340 koní, 410 N.m). O těch si povíme příště. Zatímco závoďáky budou pro běžné smrtelníky těžko dosažitelným zbožím, silniční Cupra Leon bude shovívavější. Ceny pro český trh zatím neznáme, prodej by však měl být zahájen v říjnu letošního roku.