Osmiválcový kabriolet, golfový vozík i Škoda 1000 MB: Sledujte nový televizní Svět motorů!

Čtrnáctý díl televizního Světa motorů má pro vás opět spoustu zajímavostí, tento díl bude navíc i trochu uřvaný. Začneme totiž s jedním ze dvou atmosférických osmiválců na našem trhu. Lexus LC500 má pětilitr a stahovací střechu. Jeho vynikající pohonné ústrojí pro vás rozezní Marek Bednář. No a když máte Lexus, možná vás bude bavit i golf, takže vás hned v následující reportáži vezme Martin Karlík na green a poví vám něco o golfových vozících. Jak vlastně fungují?

Cupru Formentor jste u nás v pořadu už viděli, ale Honza Mička se podívá na zoubek jednomu kousku, který má na hrbu už přes šedesát tisíc kilometrů. Jak vypadá oblíbené španělské SUV po takové porci kilometrů, navíc ještě z operativního leasingu? Následovat budou dva rozhovory - s českou snowboardistkou Evou Adamczykovou a dendroložkou Gabrielou Dymákovou. Co je to dendrologie jsme už googlili za vás, je to nauka o dřevinách. Budeme si totiž povídat o stromech u silnice.

No a na úplný závěr se podíváme na pěkného českého veterána, který letos slaví už šedesátku. Je to samozřejmě Škoda 1000 MB, o které vám něco poví Martin Vaculík.