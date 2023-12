Oslavili jsme 60 let Porsche 911. Bavili jsme se a nespálili přitom ani kapku klasického benzinu

Automobilová historie nám dala několik aut, která lze považovat za ikonická. Jen málo z nich se pak vyrábí od svého zrodu až do dnešního dne nepřetržitě. A jedním takovým je i Porsche 911. Osm generací, šedesát let. První vůz, který známe jako model 911, se představil v roce 1963 na autosalonu IAA v Mnichově jako Porsche 901. Z důvodů, které vám asi nejlépe vysvětlí Peugeot, se po roce nový sportovní model přejmenoval na 911.

Naučil řídit mnoho řidičů, pár jich vytrestal svou koncepcí s motorem vzadu a stal se jedním z nejúspěšnějších závodních aut všech dob. Říká se, že designéři Porsche 911 jsou ti nejlínější, protože vůz má i po takové době tutéž siluetu. Tento vůz pozná z profilu snad každé dítě. Přesto je za každou jeho novou generací neskutečné množství práce. Je to i proto, že Porsche ze svých designových standardů prostě nepoleví.

Inženýrům by se samozřejmě líbilo, kdyby se široká zadní část vozu trochu zúžila, aby se otevřely dveře novým aerodynamickým možnostem, ale designéři se zuby nehty drží zavedených pořádků a ctí dědictví svých předchůdců. Ale považte, šedesát let. To už je skutečně masakr, ještě když jednotlivé generace vidíte vyskládané vedle sebe. To se samozřejmě nepoštěstí každému, ale my to štěstí měli.

Automobilka nás pozvala na narozeninovou oslavu svého nejikoničtějšího modelu a nechala nás v jihozápadním Německu jezdit s šesti generacemi. Omluvenku poslaly jen generace 964 a 996. Všechny ostatní ale byly na místě, a to rovnou ve velmi zajímavých specifikacích přímo z muzea značky. Každé z nich jsme pro vás projeli a na následujících odstavcích si řekneme, jaké to bylo.

A ještě něco. Asi už víte, že udržitelná energie se nemusí jen skladovat v akumulátorech, ale dá se také přetvořit na ekologické palivo. Jen připomeneme, že takzvaná syntetická paliva nevznikají rafinací ropy, ale chemickou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. Takzvané e-fuels jsou nyní u Porsche velmi žhavým tématem, dokonce má na ně jednu z prvních továren na světě, a to v Chile.

Ptáte se, proč zrovna tam? Odpovědí je vítr, protože větrné turbíny pro generaci elektrické energie jsou pro proces výroby nezbytné a v Chile vítr vytvoří čtyřnásobek elektrické energie než tatáž turbína v Německu. Porsche dělá ekologická paliva ne pro auta, která právě vyvíjí, ale pro ta, která už jezdí. No snad jste nečekali, že tento druh paliv zvrátí elektromobilitu a vrátíme se o pár let zpátky. Kdepak, už z toho nevycouváme, Porsche jen vyvinulo řešení, jak můžeme starými auty jezdit i v budoucnu. Tak neotálejme.

911 S 2.2 Targa

Karoserie typu Targa nevznikla z rozmaru, ale kvůli přísnějším bezpečnostním předpisům v USA. Porsche tak přišlo v roce 1967 s hybridem mezi variantami kupé a kabriolet. Výsledkem je varianta, která je ikonická jako 911 sama, a Porsche si tento druh karoserie drží až do dnešní generace. Hodí se nicméně zmínit, že ačkoliv má Porsche na název Targa ochrannou známku, tak se tento typ karoserie objevil už na voze Triumph TR4 z roku 1961.

Ale zpět do Porsche. Nejstarší vyzkoušený exemplář byla právě Targa, a to ještě ve verzi S z roku 1970. Díváte se na sérii C s motorem o objemu 2,2 litru ve verzi S (Sport) se vstřikováním paliva a výkonem 132 kW (180 koní). Výkon je na tu dobu ohromující, nicméně není to tah motoru, co mě tady uzemnilo. 911 S má precizní řízení bez posilovače, které nemá hluchá místa a naprosto vás ohromí, jak s ním auto dokáže poslouchat. Přidejte k tomu vynikající reakce na plynový pedál, synchronizovanou převodovku s příjemným cvaknutím při zařazení rychlostního stupně a velmi dobře naladěné brzdy a získáte auto, které nejenže bylo kompetentní ve své době, ale i dnes.

Ovládá se naprosto přirozeně a po pár minutách za volantem už jsem si s ním dovolil to co s jiným veteránem ani po celodenním soužití. Věřil jsem mu a věděl jsem, že když půjde do tuhého, tak poslechne. Jeli jsme všechny generace za sebou jako smečka a musím říct, že jsem si v nejstarším voze jako brzda nepřipadal. Naopak jsem si to užíval i v rychlostech, které jsou pro novější kusy běžným tempem.

Tohle není auto, kde musíte pružnou akceleraci z 80 na 120 km/h tlačit očima, prostě šlápnete na plyn a je to tam. Živé, hravé a vzrušující auto. Pokud mě ale něco zklamalo, tak je to samotná karoserie Targa. Bohužel se nedá vyhnout tomu, že budete mít vzadu ve vyšších rychlostech turbulence. Je to logické, protože vzduch nemá kam jít, a tak se ze zadních sedadel ozývá bubnování a bolí z toho uši. Dá se tomu trochu pomoct vytažením bočních oken, ale pak už nemáte z jízdy takový pocit. Takže targa ano, ale za mě spíš pomalu. Samotné Porsche 911 v provedení 2.2 S však uvítám za každé situace.

930 Carrera Cabriolet

Jestliže jste podle předchozí stránky nabyli dojmu, že se budu nad každou generací rozplývat a psát, že Porsche 911 je nejlepší sportovní auto na světě, tak vás hned teď budu muset vyvést z omylu. Bohužel mi ikonické géčko nesedlo ve všech specifikacích, nicméně krásný příběh tomuto kousku upřít nelze. Vůz na fotografiích vás možná trochu zmate, protože ačkoliv vypadá jako 930 Turbo, je to běžná Carrera Cabriolet.

Abychom pozadí modelu pochopili, musíme do roku 1981, kdy se ke kormidlu automobilky dostal Peter Schutz. Byl to jeden z těch vzácných okamžiků v historii vozu, kdy měl namále. Na tabuli v kanceláři Helmutha Botta byl plán vývoje, kde stálo, že se počítá s modely 911, 944 a 928. U modelu 911 byl ale rok 1981 psaný jako poslední. Schutz vstal, vzal do ruky pero a vývoj 911 na tabuli prodloužil. Jednoduše řečeno, díky němu Porsche 911 nepřestalo existovat.

Jako poděkování tak o dva roky později dostal Carreru Cabriolet, která však měla rozšířenou karoserii verze 930 Turbo. Z Turba měl vůz i zadní křídlo, čtyřpístkové brzdy a zavěšení kol. Vzadu pak sídlil šestiválcový boxer o výkonu 170 kW (231 koní), který však 1210 kg vážícímu vozu stačil k úctyhodné dynamice. A to v žádném případě nechci popřít, vůz jezdil opravdu skvěle a za plynem se hnal podobně jako předchozí generace.

Ale teď se dostáváme k tomu, co se mi tak úplně nelíbilo. Vůz měl řízení jako zalité v betonu. Ovládal se hodně ztěžka, a zatímco předchozí verze mi přišla velmi lehkonohá, tahle byla poněkud prkenná. Kulisa řazení byla navíc moc dlouhá, při řazení lichých rychlostí jsem narážel klouby do palubní desky a při řazení dvojky jsem zase bouchal rukou do své sedačky. Je třeba mít ale na paměti, že tohle bylo speciální předsériové auto. Jako celek bylo však kouzelné, především svou historií a specifikací, kdy nechyběly ani sportovní sedačky nebo 16palcová kola v barvě laku karoserie Silver Rose.

993 Turbo S

Již čtvrtá generace modelu 911, označována jako 993, se vyráběla v letech 1995 až 1998 a byla posledním modelem se vzduchem chlazeným motorem. Verze Turbo už byla zákazníkům známá právě z generace 930, ale 993 posunulo hru s přeplňováním na novou úroveň. Vedle klasického Turba se totiž nabízelo jako Turbo S. Šlo o vrcholnou variantu, která nebyla zaměřená vyloženě na sportovní jízdu.

Turbo S této generace vzniklo ve 435 exemplářích a prodávalo se přes oddělení Exclusive Department. Na tu dobu naprosto brutálního výkonu 331 kW (450 koní) dosahuje díky dvěma turbodmychadlům K-24, dodatečnému chlazení a upravené elektronice Motronic. Hmotnost 1500 kg a použití pár karbonových dílů v interiéru si tady jen tak odložím bez komentáře. Bylo to auto, které jelo až 300 km/h a zrychlilo na stovku za 4,1 sekundy.

Tohle auto mi způsobilo největší šok. Na papíře zní totiž strašidelně. Vzbuzuje dojem, že jako každé starší auto s velkými turbodmychadly vám v první půlce otáčkoměru drtivý zátah nijak nenaznačí a pak se zhruba od čtyř tisíc otáček bude dít všechno najednou, auto se splaší a vy toho budete mít plné ruce. Tohle byl naštěstí problém aut spíše z 80. let, Turbo S je už z konce 90. let a chová se velmi civizlovaně.

Ačkoliv má sportovní podvozek a o 15 mm nižší světlou výšku, než je u modelu 993 běžné, je vůz velmi komfortní a klidně si dokážu představit, že s ním jezdím každý den. Příjemná kombinace stříbrné barvy laku karoserie a nádherného hnědého interiéru mě v tom jenom podporuje. Jízdně je to nezáludné a hodné auto, kterému ale stačí povolit stavidla a drží se moderní 911 v plném tempu.

Od řízení přes podvozek až k motoru je tady všechno perfektní. Dokonalost motoru, jeho sametovost a lineárnost ve mně ale nevyvolávaly nějaké nadšené reakce nebo emoce. K mému překvapení jde sice o nesmírně efektivní, ale vlastně poněkud chladné auto. Samotná kombinace vzduchem chlazeného motoru se dvěma turbodmychadly je ovšem nesmírně přitažlivá.

997 Targa 4S

Teď už se vlastně pomalu dostáváme k moderním autům. Generace 997 z let 2005 až 2012 už dávno není lákavou ojetinou, protože její každodenní použitelnost se stále ryzím charakterem Porsche vyšponovala její ceny do (pro někoho) už závratných výšin. Modelová řada 997 už byla nesmírně komplexní a nabízela se ve čtyřiadvaceti variantách. Vybrat jste si třeba mohli pohon všech kol, kabriolet, targu i čistě okruhové GT3 RS.

Námi zkoušený exemplář byla opět targa, ale u generace 997 se poprvé nabízela s pohonem všech kol, tedy jako 4S s permanentním pohonem všech kol s podílem přední nápravy v rozmezí pět až 40 procent. Díky tomu bylo možné s vozem o výkonu 261 kW (355 koní) jezdit tak jako ještě s žádnou targou předtím. Bohužel se v tomto konkrétním kousku nacházela pětistupňová automatická převodovka Tiptronic S, která se za mě tak úplně nepovedla.

Řazení pomocí tlačítek na volantu je celkem nešťastné, a pokud budete chtít řadit samotnou pákou pohyby dopředu a dozadu, tak je bohužel kulisa otočená tak, jako to mají dnes vozy koncernu Volkswagen, tedy k sobě řadíte o kvalt níž a od sebe zase o kvalt výš. V kombinaci s tím, že jde opět o targu, kde vzadu bubnuje vzduch, který nemá kam uniknout, se mi tento kousek líbil ze všech nejméně.

Nelze mu ale upřít elán a naprosto perfektní řízení s velkou dávkou citu, které je řadě 997 vlastní. Ze všech modelů na této akci se tak 997 Targa 4S hodila na pomalejší výlety, kdy si jen tak plujete krajinou a užíváte si poslední 911 s hydraulickým posilovačem řízení.

991 Carrera 50. výročí

Vítám vás u nejlepšího porsche, jaké jsem kdy řídil. Vytkl bych mu jen jedinou věc - řízení. Za to ale nemůže tak úplně auto, jako spíš okamžik, kdy jsem ho dostal do rukou. Generace 991, vyráběná v letech 2012 až 2019, byla první 911 s elektrickým řízením. A když si do něj přesednete z 997, která ho má ještě hydraulické, tak je to nebe a dudy. Auto jako by si s vámi najednou přestalo povídat a chovalo se trochu odtažitě.

Nicméně všechno ostatní je na tomto voze perfektní. Produkce limitovaná na 1963 exemplářů dělá z této výroční edice velmi vzácné auto. Jeho zeleně podsvícené přístroje, kárované prostředky sedadel a obecně všechny retro detaily navíc působí kouzelně. Možná se ptáte, proč pro 50. výročí zvolilo Porsche pouze obyčejnou variantu S, a ne něco ostřejšího. Je to celkem jednoduché, rok 2013, kdy 911 oslavila padesátku, byl teprve druhým modelovým rokem pro generaci 991, takže ještě nebyla plně rozjetá a nebyly představené všechny varianty.

Výkon 294 kW (400 koní) ale není něco, za co by se moderní sportovní auto mělo stydět. Nicméně převodovka, zde už vymazlené sedmistupňové PDK, orgasmicky naladěná výfuková soustava a jedovatá odezva na plynový pedál dělají z tohoto auta naprosto brilantní nástroj do každé situace. Je v pohodě s ním cestovat pomalu, stejně jako je naprosto v pohodě přepnout aktivní podvozek PASM do režimu Sport, smát se od ucha k uchu a vytáčet atmosférický šestiválec nad sedm tisíc otáček.

To je podle nás důstojné cestování. Je to auto plné důvěry, analogového pocitu (až na to řízení), ale přitom nacpané moderními technologiemi včetně bixenonových světlometů s přisvěcováním do zatáček, které jsou ale buď jen někde na pozadí, nebo jenom takové bonusy a nenarušují vám pocit surovosti. Každý má své oblíbené Porsche 911. To moje je právě tohle, nicméně z nových je to 911 GT3 Touring. Nebo se podívejte na dál…

992 Carrera T

Snad každá nová generace modelu 911 odnesla něco, co nadšenci obrečeli. U té nejnovější s označením 992 jsou to atmosférické motory základních verzí. Už i běžná carrera má dnes přeplňovaný motor. Rozpětí modelové řady je navíc tak široké, že už je trochu potíž se v tom vyznat. Nicméně Porsche tam ještě jednu skulinku našlo. Model GT3 je svatým grálem pro spoustu řidičů. Je ale nesmírně drahý a není jednoduché ho získat. Existuje ale levnější a snadnější cesta, jmenuje se Carrera T.

Je to verze zaměřená na puristy. Vychází sice ze základního modelu Carrera, ale přidává možnost manuální převodovky a prvky jako samosvorný diferenciál, aktivní tlumiče PASM nebo vektorování točivého momentu. V konfigurátoru teď Téčko najdete za 3,5 milionu korun. Má 385 koní, stovku pokoří za 4,5 sekundy a může jet až 291 km/h.

Uvnitř je všechno tak, jak má být. V dnešní době přemíry dotykového ovládání má pořád spoustu tlačítek, chlubí se vynikajícím zpracováním a prvotřídními materiály. Během jízdy oceníte kompromis mezi sportovností a komfortem. Jestli totiž něco nová auta umějí, tak je to kombinace těchto neslučitelných světů v jednom voze. Je to auto, které umí být nesmírně komfortní, ačkoliv víte o každé přejeté spáře. Jen lehkým ťukáním vás neustále informuje o tom, co je pod koly. A jakmile se dostanete k omezovači v 7500 otáčkách, budete mít tak dravé auto, jaké se dnes už jen těžko hledá.