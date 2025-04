Oslava Velikonoc podle Jeepu: Velká výprava pustinou s fanoušky a unikátními vozy

Pro mnohé představuje čas Velikonoc pletení pomlázky, pečení beránka a zdobení kraslic. Nikoliv pro majitele Jeepů. Ti se už nemohou dočkat 59. ročníku velikonočního Jeep Safari naplánovaného na 12. až 20. dubna. Během této tradiční události se setkávají zástupci značky s nadšenými majiteli, aby společně zdolali nástrahy Mohavské skalnaté pouštní pustiny.

Pustina je oblíbeným domovem Jeepu, kde stále zkoumá nové trasy. Nedávno se v aplikaci Jeep Badge of Honor objevilo 10 nových stezek, z nichž tři pocházejí z Mohavské pouště. Po jejich zdolání obdržíte plaketu s motivem dané cesty.

Samotnému zážitku předchází pečlivá příprava. Dobrovolníci a zaměstnanci značky ve spolupráci se členy společností Red Rock 4-Wheelers a Bureau of Land Management obnovují stezky, opravují skalnaté úseky, osazují ochranné ploty a čistí trasy od nečistot a odpadků.

Vedle kulturního významu má událost pro automobilku silný marketingový a technický význam. Přímá zpětná vazba zákazníků jí pomáhá lépe přizpůsobovat konstrukci vozů a vyvíjet doplňkové prvky značky Mopar. Právě na nabídku alternativních součástek a doplňků se Jeep soustředí letos. Proto na akci veze flotilu konceptů složenou výhradně z off-roadově zaměřených modelů. Loni přitom bylo možné vidět i luxusní Wagoneer.

Začít můžeme třeba výrazným Wranglerem 4xe Blueprint, který nese 35 různých prvků z katalogu Moparu. Poznáte je podle zářivě modrého laku, zatímco zbytek auta je černý. Jedná se například o přední nárazník s navijákem, přídavné světlomety, šnorchl, boční dveře z lakovaných trubek, speciální stěrače, kola, stoleček ve dveřích korby a mnoho dalšího. Každý díl je opatřen QR kódem pro přímé spojení s e-shopem a objednáním.

Jeep Wrangler 4xe Sunchaser je zaměřen na zábavu a náročnější terén. Všechno tu je o malinko masivnější a pevnější. Vůz stojí na podvozku přidávajícím 50,8 mm světlé výšky a 37palcových pneumatikách obutých na kolech Rhino. Střecha je osazená LED natáčecími moduly a nosičem. Interiér má specifické čalounění a rampu pro příslušenství na palubní desce. Vzadu zaujmou vysoké blatníky a kufry v prostoru bočních oken, které vznikly právě na přání zákazníků.

Jeep Rewind přináší odlehčené pojetí plné barev, a to jak zvenčí, tak zevnitř. Připomíná nám ranou éru Wrangleru v dobovém retro stylu. Naproti tomu Jeep Bug Out 4xe je ideální pro dálkové cesty v terénu. Během přestavby přišla karoserie o zadní dveře a místo nich vůz nabídne prodloužený nákladový prostor pro co nejvíce vybavení. Kola s průměrem 17 palců obouvají nejoblíbenější řadu 37palcových pneumatik.

S Jeepem Convoy, založeným na letošním Gladiatoru, se chtěla automobilka přiblížit armádním vozům. Koncept má zcela novou příď ve stylu 70. a 80. let, plátěnou střechu i dveře. Vysoké blatníky umožnily instalaci 40palcových pneumatik. V interiéru najdeme zeleně lakovanou spodní část palubní desky a hnědá sedadla.

V duchu nákladních aut se nese i Jeep Gladiator High Top Honcho. Ten je opět vyveden v retro stylu s cílem rychlého zdolávání písčitých cest. Posledním ze série je světlý Jeep J6 Honcho, opět inspirovaný 70. lety.