Opulentní Jeep Wagoneer přišel o osmiválec. Náhrada ho ale až na jednu drobnost ve všem předčí

Jeep Wagoneer je součástí evropského tažení elektromobilů, které si značka naplánovala pro následující roky. Ač je to na dnešní poměry bláhová myšlenka, možná někteří věřili, že by se sem Wagoneer mohl dostat i se spalovacím motorem, když se to podařilo u Avengera. A třeba rovnou se základní V8 o objemu 5,7 litru, která je v USA běžná.

Jenže to se samozřejmě nestane a smůlu budou mít i zákazníci v zámoří. V modelovém roce 2024 už tento motor nenajdete a na jeho místo nastoupí řadový šestiválec Hurricane. Potvrzují to i údaje z měření spotřeby, kde je tento motor uveden jako jediný. Světlo naděje svitlo u Grand Wagoneeru, kde najdeme data i o současné V8 6,7 litru. Jde o základní verzi, lépe vybavené vozy budou mít výše zmíněný šestiválec.

Menší počet válců ale neznamená ztrátu sebevědomí. Naopak, dává mnohem větší smysl. Odchozí V8 5,7 litru měla 392 koní s 548 N.m. točivého momentu. V novém provedení posílí na 420 koní se 635 N.m. Osmiválec 6,2 litru v Grand Wagoneeru oplývá stádem 471 koní a točivým momentem 617 N.m. Šestiválec však bude naladěn na 510 koní a 678 N.m.

Točivý moment je dostupný už od 3 500 otáček za minutu, což zlepšuje jízdní vlastnosti v terénu. A pak je tu téma spotřeby. Zatímco osmiválce se dostaly při nejlepším na průměrnou spotřebu 13 l/100 km, Hurricane si podle aktuálních měření vystačí se 11,8 l/100 km. Jedinou nevýhodou nové motorizace bude méně jadrný zvuk, ale na to se už dneska moc nehraje.