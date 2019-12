Opravdu levný elektromobil má dorazit už v roce 2021. Díky Dacii a Renaultu K-ZE

Zapomeňte na chvíli na různá obskurní autíčka na baterie a pojďme si rovnou říci, že levný elektromobil je prozatím jeden velký protimluv. Abychom nechodili daleko a mluvili konkrétně, podívejme se kupříkladu na ceny těch nejznámějších modelů. Nissan Leaf, minimálně 950 tisíc Kč. Městské mini Škoda Citigo e iV, nejméně 480 tisíc. Chystaná Honda e v přepočtu na německém trhu 863 tisíc. Hyundai Ionic Electric, 900 tisíc. Renault Zoe, 835 tisíc korun.

Také Volkswagen sice slibuje, že ID.3 bude stát méně než 780 tisíc korun, na ty nejchudší varianty s malou kapacitou si však ještě nějaký ten pátek počkáme. Auta z první série budou k mání s cenovkami v rozpětí od 40 do 50 tisíc eur, což dělá zhruba 1.020.000 až 1.275.000 Kč. A to jsme prozatím nepřekročili segment aut nižší střední třídy.

Kdy budou elektromobily skutečně levné, a to i bez různých forem státních dotací, které majitelům nových bateriemi poháněných aut zaplatí zbylí občané, vám pro tuto chvíli přesně neřekneme. Třeba příští měsíc někdo přijde s převratným objevem a během pár let budou expresně nabíjecí akumulátory opravdu za babku. Tomu ale dnes jen stěží někdo uvěří. Takže neřešitelná situace? Možná ne tak docela.

Jak asi více, od příštího roku začne pro automobilky platit průměrný limit 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr, a to bez ohledu na to, jestli daná firma vyrábí sporťáky nebo lidové vozy. Jinak řečeno, dotkne se Ferrari a stejně tak i Dacie. Rozdíl je akorát v tom, že zájemci o italské sportovní vozy budou schopni zaplatit bruselské pokuty promítnuté do ceny aut mnohem snadněji než lidé, kteří kupují levná auta a mají hlouběji do kapsy.

Pro Dacii to kromě jiného znamená nutnost mít ve své nabídce elektromobil, aby snížila své průměrné flotilové emise. A logika velí, že levná značka by měla drahé elektrické vozy ve svých showroomech pouze pro parádu, což by firmě při počítání penalizace bylo platné asi jako ten pověstný zimník pro mrtvého. Řešení nicméně existuje, musíme se však podívat do Číny.

Renault na tamním trhu prodává elektrický model K-ZE postavený na základech levného crossoveru Kwid, a právě tento model by mohl být klíčem k dostupnému evropskému elektromobilu. Prozatím si tyto informace štěbetá pouze různé ptactvo po střechách, každopádně ze zdrojů blízkých vedení koncernu začaly pronikat zajímavé detaily.

Ty jednak potvrzují roli čínského Renaultu K-ZE coby dárce orgánů pro první elektrickou Dacii, zároveň ale bude nutné tento vůz přepracovat, jelikož jeho úroveň zpracování a bezpečnosti podle všeho zdaleka neodpovídají evropským standardům. Samozřejmě netušíme, co všechno budou muset konstruktéři Renaultu upravit a kolik to bude stát. Podle lidí odpovědných za program elektrické mobility by však cena elektrické Dacie neměla přesáhnout 14 až 15 tisíc eur, tedy měla by se pohybovat v rozmezí od 360 do 380 tisíc Kč. A to i bez dotací.

Pokud to srovnáte s cenou současného Sandera, které se prodává od 179.900 Kč, pořád je to hodně. Na druhé straně jde o výrazně příznivější částku ve srovnání s tím, co jsme si vyjmenovali o pár odstavců výše. Navíc nízká cena elektrické Dacie by s velkou pravděpodobností přilákala k rumunské značce i ty zákazníky, kteří dosud o ní neuvažovali, ale zajímali je elektromobily a nemohli si je dovolit.

Za výše uvedenou cenu by zákazníci dostali crossover s délkou necelých 3,8 metru, zavazadlový prostor o objemu 300 litrů a elektromotor o relativně skromném výkonu 45 koní a točivém momentu 125 N.m. Kapacita současných akumulátorů modelu K-ZE činí 26,8 kWh, což je ekvivalent přibližně 10 litrů benzinu. Podle NEDC má vůz dojezd 271 km, mnohem reálnější WLTP pak říká, že rovných 200.

Tohle velmi jednoduché auto má maximální udávanou rychlost jen 105 km/h, takže je předem odsouzeno na přesuny výlučně po městě nebo na silnicích druhé třídy, každopádně tyto parametry výrobce pro potřeby evropského trhu možná ještě upraví. A i kdyby ne, pořád by to při popojíždění v aglomeracích nebyl žádný problém.

Poslední otázkou pak zůstává, kdy nová Dacia na baterky dorazí. Podle německého magazínu Automobilwoche by se tak mělo stát už v roce 2021.