Opravdu je pětiválcová Cupra Formentor VZ5 taková, jak se o ní říká? Za volant se posadil jeden z nejpovolanějších lidí světa

Jezdec Jordi Gené prohnal nakoňovaný pětiválcový crossover po finském testovacím polygonu. Závidíme!

Dosud nejvýkonnější stroj značky Cupra vzniká v limitované sérii sedmi tisíc kusů. Připomeňme si, že ostrý Formentor VZ5 má pod kapotou přeplňovaný dvouapůllitrový pětiválec s výkonem 287 kW (390 k) a 480 Nm točivého momentu. Se svým pohonem všech kol 4Drive se dostane na 100 km/h za 4,2 sekundy. Místo klasického Haldexu si pomáhá systémem Torque Splitter s dvojicí elektrohydraulicky ovládaných spojek pro dávkování síly na jednotlivých zadních kolech. Díky němu si řidič může v bezpečných podmínkách užít speciální režim Drift, který svěří ovládání výhradně do rukou řidiče a umožní mu plně vytěžit schopnosti Formentoru.

Za volant verze VZ5 se nedávno posadil pilot značky Cupra Jordi Gené (starší bratr jezdce F1 a vítěze 24h Le Mans Marca Geného) a vzal jej na ledový polygon ve finském Rovaniemi. „Díky funkci Launch Control využíváme při rozjezdu z klidu veškerý výkon vozu. Aktivujeme režim Sport, silně sešlápneme pedál brzdy a uvolníme jej, jakmile motor dosáhne 4000 otáček za minutu. Akcelerace na ledu je pak fantastická,“ sdělil na úvod. „Model nese označení VZ5. Ve španělštině znamená VZ (Veloz) rychlý. Mohu vás ujistit, že tento vůz je velmi, velmi rychlý. Na kluzkém úseku s problematickou adhezí, na kterém se nyní nacházíme, dokáže tento vůz dosáhnout opravdu úžasné rychlosti,“ vysvětluje.

Samozřejmě vyzkoušel i režim Drift: „Pro mě je to jedna z nejlepších funkcí tohoto vozu. Musíte ji používat výhradně na uzavřeném okruhu, protože to je jízda jako v závodním voze. Pro zdejší podmínky je režim Drift perfektní a vůz prokazuje opravdu velmi sportovní charakter. Je to jeden z nejzábavnějších zážitků, které jsem kdy měl.“

K dobrému vychování u sportovně laděných aut samozřejmě patří i schopnost včas zastavit, k čemuž Gené dodává: „Tento vůz je vybaven kotoučovými brzdami rozměru 375 x 36 mm s šestipístkovými třmeny Akebono, které nabízejí vynikající brzdné výkony. A také skvělou charakteristiku ovládání brzdového pedálu a intenzivní zpomalení. Nejlepším způsobem, jak si to vyzkoušet, je nouzové brzdění. Jedu s vozem na plný plyn, a pak najednou začnu prudce brzdit… a vůz rychle zastaví dokonce i v nejhorších podmínkách na nejkluzčím ledu. Jeho brzdné výkony jsou ohromující,“ uzavírá jezdec.